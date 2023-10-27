剛就任最高行政法院院長的吳東都，擔任庭長時承審紙容器製造公司，因提撥勞工退休金差額不足遭台北市政府裁罰的案件，他與另4名法官都認為，《勞動基準法》第56條第2項處罰規定違憲，裁定停審聲請釋憲，憲法法庭判決合憲。這也是15名大法官都是蔡英文總統任命作成的首件判決。

優美公司是經營紙容器製造業，遭台北市勞動局查核發現，該公司在2016年度有34名勞工符合退休條件，但勞工退休準備金專戶餘額不足給付法定的退休金數額，且逾期限仍未提撥補足差額，違反勞動基準法規定，

台北市勞動局要在2016年10月11日處分9萬元罰鍰，並公布優美公司及負責人名稱，該公司不服提起行政訴訟，遭台北高等行政法院駁回，經上訴後，最高行政法院第二庭審判長吳東都及法官張國勳、程怡怡等5人裁定停止訴訟，聲請釋憲。

剛就任最高行政法院院長的吳東都的人認為，《勞動基準法》第56條第2項關於「雇主應於每年年度终了前，估算勞工退休準備金專戶餘額」，餘額不足者 ，雇主應於次年度3月底前一次提撥其差額的規定，不符憲法比例原則及平等原則之要求，侵害人民之財產權」。