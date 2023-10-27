【全程字幕】還原藍白合與柯文哲溝通過程 侯友宜怒了喊話「不要拖」：不是媒人說的算 @ChinaTimes

2024總統大選只剩下78天，然而藍白合卻瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜今（27）日提到，原本要進行的政黨協商延期到下周；民眾黨總統參選人柯文哲也撂下狠話，政黨協商最後期限是11月20日。對此，資深媒體人尚毅夫披露，柯文哲玩太兇，國民黨內很多人炸鍋了，接下來有可能要開戰了！

尚毅夫昨日在節目《突發琪想》提到，雖然國民黨主席朱立倫現在還想搞藍白合，但大家都發現一件事，柯文哲把國民黨玩太兇，就像先前媒體詢問副手人選時，柯文哲聽到韓國瑜停了兩秒，突然做出一個很驚訝的表情，還問「朱立倫說的嗎？」但國民黨一方卻給出不同答案，朱立倫說的是「兩個女的」、侯友宜說的是「一男一女」。

此外，尚毅夫還透露，侯友宜23號接受專訪時，私底下就跟媒體講得很清楚，「柯文哲就是不要我了」，而讓侯友宜最火大的一句話，「原文是什麼我不曉得，但這個一男一女裡面，意思是（人選）比侯友宜強」。

尚毅夫強調，現階段是朱立倫還不想放，還在想藍白裡面繼續合作、政黨協調、以後談聯合內閣，然而這是朱立倫為了保自己。但國民黨內已經有很多人都炸鍋了，大部分（藍營政壇人士）都接到電話，還有基層樁腳的態度，「那就是開戰了，沒什麼好談的。」