以巴衝突爆發以來，加薩（Gaza）衛生部公布的死亡人數不斷攀升，美國總統拜登認為數字遭刻意放大，但聯合國等單位認為數據可信。

在以巴衝突這段期間，加薩衛生部發布衛生警示。拜登對以色列回擊加薩期間的傷亡人數報告有所質疑，因為加薩衛生部是哈瑪斯（Hamas）統治下的衛生單位。

拜登說：「我不知道巴勒斯坦說有多少人遇害的事是否為真，只確信有無辜者被殺，但這就是發動戰爭的代價，而我對巴勒斯坦人給的數字沒有信心。」

哈瑪斯10月7日從加薩越過邊界殺害約1400名以色列人，並擄走超過200人，讓以色列為此展開反擊。加薩衛生部今天指出，以色列的轟炸迄今已造成7028名巴勒斯坦人喪生，其中包括2913名兒童。

為了怕被指控捏造死亡人數，加薩衛生部發布212頁的清單，列出據稱在以色列轟炸中喪命的每名巴勒斯坦罹難者的姓名及身份證字號。

一名不願公開身分的聯合國官員表示，聯合國多年來一直在使用和檢視加薩衛生部的數據。

「我沒看到任何跡象，顯示他們在編造數字。我們研究了以色列的一些轟炸行動，加薩衛生部聲稱特定襲擊造成的死亡人數，與我們以往在戰爭中看到的情況大致相同。」

他指，整體傷亡數字較高的原因，是以色列這次反擊的規模「比我們在以往的戰爭中見過的任何一次攻擊都還要大許多，因此並不是他們在誇大數字」。

美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations, CAIR）呼籲拜登為他「令人震驚且沒有人性」的言論致歉。

該協會執行長阿瓦德（Nihad Awad）說：「記者已證實傷亡人數很大，每天從加薩傳出的無數影片顯示，巴勒斯坦婦女、兒童的屍體支離破碎，城市的整個街區被夷為平地。」

「拜登總統應該觀看其中一些影片並捫心自問，那些倒下的孩子們被救難人員從家園廢墟中拖出來的畫面，是捏造的嗎？還是（他所謂）戰爭可接受的代價？（但我想）兩者都不是。」

人權觀察（Human Rights Watch）以色列暨巴勒斯坦事務主任夏奇爾（Omar Shakir）表示，他沒有看到任何證據顯示那些是捏造的數字。

他說：「我們監看加薩地區侵犯人權的行為已30年，期間發生過幾輪的敵對行動，一般來說，我們認為衛生部的數字是可靠的。」

「我們對特定襲擊進行獨立調查，並將數據與衛生部的資料比對後，並未發現嚴重偏差。」

「他們的數字整體而言與我們最近幾天實地看到的情況一致，那個世界上人口最稠密的地方之一，每天都有幾百次的空襲。」

從歷史上來看，加薩衛生部的傷亡數字往往是可靠的，部分原因是死者的名字有詳細記錄，且死亡事件在該地區社區關係十分緊密的情況下，往往是眾所皆知。

夏奇爾說：「這些數據的編目方式，一般來說具有詳細細目，其中包括每個人的（身分）識別資訊，這就是我們相信數據可靠的部分原因。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1121027