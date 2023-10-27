財政部財資中心指出，為逐年達成全稅目線上繳稅服務，持續延伸地方稅線上服務觸角，10月1日起，新增土地增值稅、契稅、印花稅等稅目線上查繳，民眾可以免持稅單，經過身分認證後，就能夠在線上或超商繳稅。

「財政部地方稅網路申報作業」網站及超商之線上查繳稅服務，除可查、繳定期開徵的使用牌照稅、地價稅、房屋稅，10月1日起，再新增土地增值稅、契稅及印花稅三種稅目。

民眾線上繳稅毋須再準備繳款書，只要進入地方稅網路申報作業網站，利用自然人憑證、工商憑證、金融憑證、健保卡或行動自然人憑證中擇一完成身分驗證，即可線上查繳稅，減少登打繳稅資料的麻煩或錯誤，有效加速網路繳稅時間。

此外，民眾還可至統一超商（7-11）、全家、萊爾富及來來OK超商，利用互動式多媒體事務機（Kiosk）機，使用自然人憑證、工商憑證、健保卡或行動自然人憑證驗證登入，即可查詢應繳納稅額資訊，並列印繳稅小白單於超商臨櫃繳稅，提升查繳稅便利度。