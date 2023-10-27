郭台銘全台拚總統參選連署，高雄地檢署日前接獲情資，高市連署書收購價200至1000元不等，26日帶回19人偵訊。被帶回的嫌犯中，高市府顧問、高雄市小英志工協會總團長、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵，檢方複訊後諭令30萬元交保候傳，另名涉案的曾姓女子否認犯行，稍早遭高雄地院羈押禁見。

慘了！郭台銘連署書1份500收購 民進黨高市黨部執委30萬交保 @ChinaTimes

郭台銘競選辦公室從9月20日起在全台各地展開連署，力拚超越29萬連署門檻。日前雄檢接獲情資，指高雄疑似有人以一份個資500元的代價收買連署書，雄檢立即指派主任檢察官劉俊良、檢察官陳麗琇指揮法務部調查局福建省調查處、南部地區機動工作站、高雄市調查處、刑事警察局南部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局新興分局、前鎮分局、鼓山分局、苓雅分局等單位組成專案小組，26日發動執行搜索6處，帶回被告7人及證人12人到案說明。

7名被告中，盧姓女子以15萬元交保，高市府顧問、高雄市小英志工協會總團長、民進黨高市黨部第7屆執行委員曾睿涵也在其中，檢方懷疑她協助收集連署書，對案情避重就輕，複訊後諭令30萬元交保候傳。

針對另名涉案的曾姓女子，高雄地院下午2點半召開羈押庭。承辦法官認為，曾女雖否認犯行，但已有相關卷證足以認定犯罪嫌疑重大，且曾女有規避偵查程序之逃亡、湮滅證據及勾串共犯的可能，考量本件連署涉及總統、副總統連署及選舉事宜，影響社會層面重大，依法准予羈押並禁止其接見、通信及受授物件。