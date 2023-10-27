副總統賴清德今（27）日出席「2023台灣資本市場論壇─資本市場的創新與挑戰」致詞表示，資金去投資海外，遇到很大風險，除了俄烏或以巴衝突，像是每國要控制物價上漲，也不斷升息，讓台灣資本市場投資在海外風險越來越高。「未來若我領導國家，會把豐富資金留在國內」。

賴清德致詞時指出，臺灣經濟能有今天的成就，是因為金融界與產業界「水幫魚、魚幫水」，一代又一代、一棒又一棒共同努力的結果。臺灣土地面積不大，人口不多，卻是世界第21大經濟體，人均財富淨值為世界第15名，中位數排名也是第12名。

他指出，根據統計，本國銀行業管理資產高達63兆，保險業資產總額也達到33.7兆。過去我們利用人力來累積財富，未來除了要善用腦力、創新，更應善用所累積的資金，這也是未來臺灣要走的方向。

他說，這幾年來，臺灣資本市場法規透明、審查授信及投資有效率、再次籌資容易及國際化程度高，吸引很多國內外企業在臺掛牌。截至2023年9月底，臺灣的上市櫃公司總家數已經達到1,797家，總市值逾56兆元，顯示金融機構已經有效將國人儲蓄導引到企業實體經濟，促進國民經濟的發展。

他認為，資本市場的最大挑戰是投資標的應持續增加，讓金融或資本市場的資金可以發揮更大功能，推升臺灣經濟發展及社會進步。現在國際社會情勢所引發地緣政治的改變，都帶給台灣許多的挑戰。因此，他希望未來能將臺灣豐富的資金，支持國家建設，推升經濟和產業發展，解決各項社會問題。

賴清德說，除了蔡英文總統提出的「5＋2產業創新」及「六大核心戰略產業」，為因應地緣政治變化，他也提出「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊產業，期盼結合金融界力量，持續提升產業，也要積極投資下一代的科技創新，包括量子電腦、太空科技及精準醫療等。

他提到，近年來，政府積極與越南、菲律賓及印度等印太地區國家重新簽訂投資保障協定；「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署；也啟動與英國的「深化貿易夥伴關係」協商；和加拿大才剛完成「投資促進及保障協議」談判。期盼臺灣未來在經濟上成為日不落國，營造更適合投資的環境，讓企業立足臺灣、布局全球，行銷全世界。

最後賴清德期許，金融業也能協助政府投入長照、社會住宅、都更等工作，藉由大家的力量，將臺灣幾十年來累積的資本應用在國家建設，進一步推動臺灣產業升級，並改善國人的生活。