蔡培慧拿出2019年游顥跟台灣學生到山東進行交流照片，指同行學學生還貼文表示「非常感謝南投縣議員游顥5天的引領與照顧。」立委蔡培慧提供

蔡培慧拿出2019年游顥跟台灣學生到山東進行交流，同行學學生還貼文表示「非常感謝南投縣議員游顥5天的引領與照顧。」立委蔡培慧提供

國民黨第2選區立委游顥(右)27日在律師陪同下前往南投地檢署對民進黨立委蔡培慧提告「加重誹謗」與「意圖使人不當選」。曾雪蒨攝

國民黨南投縣第2選區立委參欽選人游顥27日到南投地檢署，控告同選區民進黨立委蔡培慧「加重誹謗」、「意圖使人不當選」，蔡培慧則拿出3張舊照片，反問游顥「到底有沒有去中國？去那裡？錢從哪裡來？」游顥則痛斥根本「問東答西、模糊焦點」。

蔡培慧拿3張照片以自錄影片回應指出，根據民眾提供的資料顯示，2016年洪秀柱與習近平見面時，游顥正在擔任洪秀柱辦公室主任；游顥擔任議員後他的助理屢次帶團前往大陸進行所謂的「落地招」，其中2019年游顥本人還帶著台灣學生到山東進行交流，該團學生在合照貼文更表示：「非常感謝南投縣議員游顥5天的引領與照顧」，「你明明有去就應該跟鄉親講清楚」。

蔡培慧表示，近日有民眾傳游顥要帶大家去廈門，也有人傳澳門，她酸游顥過去是洪秀柱身邊的小跟班，洪秀柱跟習近平碰面的時候游顥是其辦公室主任，大家當然對他有所疑惑，所以他應該要講清楚。

蔡培慧還指，已經當到縣議員的人，「問政要聽到鄉親的聲音而不是抄襲」，指她花很多時間爭取經費在鹿谷設了牙醫，卻被游顥跑去縣政府質詢；前幾天開營養午餐記者會，游顥也跟著到縣議會質詢營養午餐，她表示「政治是要聽到人民的聲音，政治是要認真專業的做事，而不是只會吃喝玩樂」，反嗆游顥「對這些民眾的疑問，你應該要講清楚。」

蔡培慧說「游顥跟馬文君是一丘之貉，馬文君提告他就跟著提告！」她說，提告之前請先把原文看清楚，「我們要求他針對澳門落地招要詳細解釋，他至今未解釋清楚」，她並對於游顥提告時嗆蔡培慧破壞南投優質選風，蔡培慧表示，南投選風一直是以和為貴，「端正選風應該從游顥做起！」

對於蔡培慧的照片分別是2016年與2019年的陳年照片，游顥反擊表示「這是問東答西，模糊焦點！」游顥說蔡培慧團隊近日散播的謠言是游顥要帶人去澳門接受落地招待，她不針對該事件說清楚，拿這麼多年前參與活動的照片跟此事完全不相干。

游顥認為，對手「撒一個謊要拿更多謊來圓」，建議她直接對失言道歉，「我游顥大肚能容，這件事就算了，不然她拿我過去40年來的出國照片，難道要我再告第2次？」