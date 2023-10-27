全台首間合法寵物生命紀念園「幸福美地」27日正式開幕，園內設有寵物專屬的納骨塔位。（蔡明亘攝）

全台首間合法寵物生命紀念園「幸福美地」位於桃園新屋，歷時4年多申請與籌備，27日正式開幕。（蔡明亘攝）

全台首間合法寵物生命紀念園「幸福美地」位於桃園新屋，歷時4年多申請與籌備，27日正式開幕。（蔡明亘攝）

全台首間合法寵物生命紀念園「幸福美地」位於桃園新屋，歷時4年多申請籌備，今正式開幕，成為台灣寵物身後事先驅，目前桃園還有3間業者申請中。同時也是毛小孩家長的桃園市長張善政表示，養寵物風氣普及，飼主盼往生後妥善處理，尊重寵物生命，如今桃園有了適切做法，盼為每隻毛小孩的善終努力。

近年尊重寵物生命意識抬頭，傳統「貓死吊樹頭，狗死放水流」方式已不復見，過去並無寵物身後事相關法令規範，使處理程序與設施都缺少依循準則導致亂象叢生，桃市府積極輔導業者申請流程並訂出自治條例，並依規定申請變更為特定目的事業用地，9月核發首張營運許可。幸福美地提供臨終規畫、擺渡流程、追思儀式、紀念商品及溫馨環境等一條龍服務，讓飼主與寵物不留遺憾地道別。

全台首間合法寵物生命紀念園位於桃園新屋，27日正式開幕，桃園市長張善政、市府團隊及多位地方民代到場支持。（蔡明亘攝）

張善政表示，養寵物風氣普及，他自己也收養浪浪，發現寵物有靈性，養寵物的人面對寵物離世，就像喪失家人一般，以往對往生處理沒相關法源，要被當廢棄物處理，對寵物來說十分不尊重，更叫飼主情何以堪，現今尊重寵物生命成為趨勢，桃園有了適切做法，對桃園來說是一大福音，目前還有其他業者申請中，盼大家一起為毛小孩的善終做努力。

全台首間合法寵物生命紀念園「幸福美地」27日正式開幕，園區採用先進的二次燃燒爐，不僅可避免擾人黑煙，長遠來看更能降低碳排量。（蔡明亘攝）

全台首間合法寵物生命紀念園「幸福美地」位於桃園新屋，歷時4年多申請與籌備，27日正式開幕。（蔡明亘攝）

動保處長王得吉說明，農委會去年月成立寵物管理科並責成地方輔導業者合法化，對土地環境、設施安全及服務流程等要求，以符合需求及規定。桃園去年底也公布施行《桃園市寵物屍體處理及寵物生命 紀念業管理自治條例》，今年8月也公布施行《桃園市寵物生命紀念業管理辦法》，不僅給予業者準則，市府也能有效管理寵物生命紀念業符合相關規範。

農業局長陳冠義指出，後續還有3家業者申請興辦寵物生命紀念設施，在農業部同意申請後，市府將審查並輔導合法經營業者，未來可提供臨終規畫、火化及追思等服務，盼透過公私協力，為寵物身後事提供多樣性選擇，讓飼主能以適合方式送別寵物。

台灣寵物生命紀念業發展協會理事長、幸褔美地業者龔澤民分享，園區採用先進的二次燃燒爐，不僅可避免擾人黑煙，長遠來看更能降低碳排量，同時也會積極宣導捕捉、絕育、釋放，及領養代替購買2大政策，並深入社區辦理教育講座，盼將生命教育深植人心，持續在公益與環保方面努力。

龔澤民表示，幸福美地雖是全台首間，但未來要走的路還很長，商業司已正名，過去叫廢棄物清除業，現在叫寵物生命紀念業，目前也與公家單位合作焚化處理。對飼主而言，寵物是生命的一陣子，但對寵物而言，飼主是牠們生命的一輩子， 用一生來陪伴飼主的寵物就如同家人一樣，盼寵物業納入管理後，所有民眾的毛小孩，最後一哩路都能幸福善終。