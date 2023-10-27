大前輩來吃飯，澎恰恰的理想竟然是死在導演椅上！？｜漢饕天下

資深藝人澎恰恰為了電影夢賠光身家，2020年開記者會宣布破產且積欠2.4億債務，好在金主林秉文伸出援手，降低還債壓力。近日他上YouTube頻道述說心聲，表示若死在導演椅上是死得其所。

澎恰恰最近作客YouTube頻道漢饕天下，透露心中一直有電影夢，當初拍了4部作品卻搞得一身債，陸續償還後，剩下約6千萬債務。被問到不惜負債也要拍電影的心路歷程，澎恰恰坦言無法轉換行業也不想退休，而他已在演藝圈嘗試過演戲、主持和唱歌，唯獨說故事的能力必須自行開發，因此踏上當導演一途。

澎恰恰直言：「我認為如果能夠在導演椅上掛掉，那也叫做完美」，但他真正當導演後，才發現比預期的還困難，事前做的功課和付出的心力，竟然如此可怕，但還是認為導演是終身職志。

「但是不好意思，票房是現實的」，澎恰恰回憶，當時拍的電影排上檔期時，白天兩場晚上兩場，他就知道完蛋了，足足虧損5千萬，有次還拿著電影原聲帶走在台南街頭掉眼淚，感嘆：「我現在在幹嘛？」因此，他以過來人的身分，呼籲若心臟不夠大顆、資金不夠豐沛的人，千萬別嘗試拍電影。

澎恰恰為拍電影把自己搞得負債累累，當時被媒體大量曝光，他壓力非常大，曾在晚上發生過兩、三次跌跌撞撞，走路經常撞到，懷疑身體或精神可能在抗議，還曾動了輕生的念頭，那時傳訊息給好友許效舜訴苦，對方邊罵邊安慰才被點醒，繼續堅持到現在。

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