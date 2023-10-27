台灣的地熱發電寫下新里程碑！台電宜蘭仁澤地熱發電廠於10月24日正式啟用，雖然佔地只有0.2公頃，但可24小時供電，每年可發470萬度綠電，提供1200戶全年用電，無論對供電或發展再生能源，都深具意義。該廠由台電與中油共同開發，是首座國營事業合力完成的地熱發電廠，也是「地熱發電國家隊」首次交出成績單。

「仁澤地熱發電廠，是重要里程碑，樹立地熱發電的典範！」行政院長陳建仁出席台電仁澤地熱發電廠啟用典禮時，強調地熱發電對環境影響最少且效能最好，穩定發電的特性不僅可減輕對石化燃料的依賴，且可提供基載發電使用，在台灣未來整體發展扮演關鍵角色。

行政院長陳建仁出席台電仁澤地熱發電廠啟用典禮。（圖／台電提供）

地熱發電國家隊首次秀成果 ，曾文生：未來要發展的重要再生能源。

台灣位處環太平洋火山帶，全國北中南東地區都具地熱潛能，非常適合發展地熱，我國目前地熱開發量體達61.75MW（百萬瓦），其中，宜蘭仁澤（又名：鳩之澤）現以溫泉馳名，早在1980年代，即曾進行地熱探勘並開採兩口地熱井（仁澤1、2號），確認當地地熱及溫泉資源，惟因應當時技術發展與需求，未進一步設置電廠。

為加速推動地熱發電，經濟部於2018年成立地熱發電國家隊，由台電與中油、 工研院及地調所（現地礦中心前身）等產官學研單位合作，重啟地熱發電計畫，台電、中油簽署宜蘭地熱開發合作意向書，藉由中油鑽井技術，在宜蘭仁澤鑽鑿3、4號新井，採淺層開發，深度約1500公尺，接著由台電接手開發，採用國內廠商漢力能源科技設計製造的發電機組，由工研院協助地熱井產能測試，合力打造首座國營事業合作開發的地熱發電廠，建立「MIT地熱產業鏈」。

台電代理董事長曾文生（手持麥克風者），向行政院長陳建仁（圖前排穿紅背心）、宜蘭縣長林姿妙（前排右二）、中油董事長李順欽（前排右一）說明，地熱發電可與地方政府合作，前段發電，取水回注95％，剩下的5％可提供附近溫泉業者使用。（李錦奇攝）

這支「地熱發電國家隊」很快交出成果，2022年7月正式動工，今年10月24日，仁澤地熱廠就正式啟用，不但零碳排，更可24小時穩定出力，幾乎不受天候影響，每年約可發出470萬度綠電，等同近1200個家戶年用電量，等同所在地大同鄉民三分之二用電。

經濟部次長暨台電代理董事長曾文生比喻，若台灣的光電每年發電時數為1，陸域風電是2，離岸風電是3，而地熱發電機組的淨發電時數則是5，容量因數是最高的，經濟部也將地熱發電列為接下來要發展的最重要再生能源。

地熱發電目前雖非國內供電主要來源，但具有4大優點受重視。

仁澤地熱發電廠，佔地只有0.2公頃，比傳統發電廠要迷你許多，且發電不會冒煙，畫面中的白煙，其實是來自旁邊的溫泉。（李錦奇攝）

台灣地熱發電發展雖仍在起步中，但具有四大優點而受重視。首先，地熱是世上蘊含最豐富的能量，供應永續不斷，不像石油、煤炭受限於蘊藏量，且地熱發電幾乎不受晴雨風力等天候影響，24小時都可供電，供電穩定的優點成為可調度綠能。

仁澤地熱發電廠的系統說明。（李錦奇攝）

其次，地熱發電沒有空污問題，是企業界引頸企盼的綠電，以仁澤地熱發電廠為例，換算一年可減逾2300公噸碳排，相當於6座大安森林公園碳吸附量。同時，地熱發電還可循環利用，把地熱水抽上來後，「取熱不取水」，再把水回注到地下，可延長發電機組壽命並維持地層水資源。

第三，地熱發電廠雖前期開發風險較高，但能量密度高，佔地面積小，也不需要大型的發電設備，只需要生產井、回注井、蒸發器、渦輪發電機、冷凝系統，就能發電，且啟停反應快速，以仁澤地熱發電廠為例，從冷機啟動至發電併網只須半小時，發電效率可達60%～70%。

台灣位處環太平洋火山帶，北中南東地區都具地熱潛能，非常適合發展地熱。（李錦奇攝）

第四，地熱發電廠的維護簡易，所需營運人員不多，以仁澤地熱發電廠為例，台電再生能源處長蔡英聖指出，只需一位員工監控系統與機組，每度電的維護費用估計不到1元。

地熱發電「取熱不取水」，循環再利用。

蔡英聖說明，地熱發電的原理就是將地下的高溫地熱水抽出，汽液分離，將液體加壓、膨脹、汽化，來推動渦輪機、發電機，產出電力，然後降溫減壓，尾水再沉澱，回注到地下，整套系統為循環利用。

蔡英聖補充，井底溫度可達180至200度，發電機組採有機朗肯雙循環發電系統（Organic Rankine Cycle, ORC），裝置容量840瓩，因地熱水全程不直接通過發電設備，可避免發電設備及管線結垢問題，降低停機清修時程，提高設備可用率。

仁澤地熱發電廠，其實並不是台灣第一座，2021年，清水地熱發電廠已經重新發電。經濟部能源署表示，我國目前地熱開發量體達61.75MW（百萬瓦），其中包含台電仁澤地熱等7.29MW已併入電網，中油宜蘭土場4MW案場預計明年加入，目標2025年累計設置達20MW。

「地熱沒有想像中可怕，不會引發地震。」蔡英聖也強調，地熱發電屬重要發展項目，台電會做妥善規劃，讓用電與民眾生活不會相互干擾，接下來將在台灣各地有熱源處進行相關專案評估與測驗，一旦發現有發電效益，都不排除任何開發機會。