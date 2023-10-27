2023臺北網紅節「TY Star網紅獎」人氣票選活動將在11月5日截止，逾200位參賽者積極以各種方式吸引粉絲關注，網路上「戰況」激烈，10月23日至29日展開「月亮組」最後投票，參賽的63位網紅直播主卯足勁動員，希望能在最後的周六、周日吸引爆量選票。

由臺北市政府商業處、台灣新媒體發展協會、旺旺中時媒體集團主辦的2023臺北網紅節，邀請momo購物網為協辦單位，獨家擔任「TY Star網紅獎」票選指定平台。

主辦單位表示，今年TY Star網紅獎刷新3項紀錄，首先是分組方面，以所經營最高粉絲數之社群媒體為依據而區分的太陽、月亮、星星之外，新增金星組，以直播帶貨的業績做為主要的評選標準。其次，參賽網紅比2022年多了近1倍，創歷史新高。第三，參賽網紅的類別更多元，除了常見的旅遊、時尚、美妝、美食、購物，還多了音樂、文字繪圖、醫藥、搞笑、茶飲品牌創辦人等，不同類型的網紅參與，競爭比前3屆激烈。

目前正在進行的是社群粉絲數2至20萬的「月亮組」票選，計有63位網紅參與，由名列臺灣十大直播主之一的羅嵐暫居第一，熱愛魔術，也拍影片教魔術技巧的阿夾魔術室緊追其後。

網友們支持心儀網紅直播主的最佳表現，就是參與TY Star網紅獎票選。主辦單位表示，只要成為momo購物網會員，登入票選官網，每人每天可投3票，可以投給同1人或不同人。

主辦單位表示，網路投票數只占總分的40%，最終名次結果將於12月13日頒獎典禮當天，由旺旺中時媒體集團統一公布，但參賽者的票數越多，得大獎的機率越高，現在就登入TY Star網紅獎票選官網投票(https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=O6UDF4m0QPx)