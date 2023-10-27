隨著年紀增長，人體會逐漸老化，不只女性有更年期，男性也有更年期。泌尿科醫師表示，男性更年期是面臨荷爾蒙「睪固酮」的下降，引發體力衰退、情緒不穩、性慾下降、睪丸變小、夜間失眠等10種症狀。

台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專上表示，隨著年紀的增長，無論男、女性，都要經過青春期、成年期、更年期，各個時期都有身、心理上的轉變及困擾。以男性而言，更年期就是老化的一跡象。

他表示，一般民眾對女性更年期較為熟悉，因為女性更年期會有明顯的症狀，如停經、面部熱潮紅、出汗等，男性更年期則會出現情緒不穩、體力衰退等身心症狀，容易被歸咎為身體的自然退化，而遭到忽視。但男性更年期也是受到雄性激素睪丸酮的下降所產生的身心問題，也不可小覷。

戴定恩表示，男性睪固酮的分泌高峰期落在15~30歲，30歲過後每年將會以1~2%的速度下降，40~55歲間便是男性更年期的好發期，這個過程通常會延續5~15年左右。至於男性更年期的症狀，則包括情緒不穩、體力衰退、出汗、心悸、熱潮紅、缺乏自信、心情鬱悶、性慾下降、睪丸變小、夜間失眠等，都是常見的症狀。