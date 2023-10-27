逢甲大學證實，「無卡分期合約」案，已有近百名學生受害，10月12日先接到第1個學生通報時，隔天13日立即發通知信提醒全校學生。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中逢甲及東海大學等校園，傳出有人假冒通訊行業務，以協助學生申辦手機、筆電3C產品等為由，誘騙學生簽立「無卡分期合約」免繳分期、又能現賺5000元，受騙學生不但沒拿到產品，還被融資公司催繳錢，民眾罵「連學生都騙，真夭壽！」有校方也趕緊發信給全校學生，呼籲「不要再受騙上當！」。

據悉，受騙上當學生被對方誘騙簽立「無卡分期」，申辦手機、筆電3C產品，詐團誆稱簽立就能現賺5000元，不必繳分期，但很多學生發現沒拿到產品，頻頻被融資公司催繳款項，才知受騙上當，趕緊報警；警方已受理8名學生提告，全案朝詐欺罪偵辦。

逢甲大學證實，已有近百名學生受害，10月12日先接到第1個學生通報時，隔天13日立即發通知信提醒全校學生，並向全校同學宣導防制和法治概念，呼籲全校學生不要再受騙。

逢甲大學表示，這件學生遭詐簽「無卡分期合約」案，警方已進入專案調查，校方也密切與警方配合，只得知警方已經抓到1名詐欺犯嫌，但警方仍溯源追查背後操作的詐騙集團，校方目前針對受騙的學生進行輔導及後續法律上的因應處理。

東海大學指出，案經警方通報，掌握1名學生自稱是「無卡分期詐騙案」被害人，同樣是簽立「無卡分期合約」沒拿到產品，校方已提供相關法律諮詢，並告知該名學生若需到案說明，將由系輔導教官陪同。持續掌握是否有校內學生受害，對於受害學生將追蹤關懷及輔導。