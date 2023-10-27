勞保破產5年倒數，曾自詡就算掉了烏紗帽也會推動年金改革的勞動部長許銘春，至今仍是跳針指出「撥補再撥補」，4年來年改進度原地踏步，學者估算，就算政府撥補預算年年增加，每年撥補千億元也無法讓勞保不會倒，僅能讓破產時程延後4年左右，勞團則出示數據，指出初領人數2年來暴增逾4成，戰後最大退休潮襲來，勞保財務只會更加嚴峻。

依最近一次勞保精算報告指出，若不啟動年金改革，勞保基金將在2028年破產，行政院昨（26）日也僅是老調重彈，表示會續與專家學者跟社會各界溝通，穩健規劃勞保財務改革等相關措施，政府一定會負勞保最終給付責任；勞動部長許銘春也強調，撥補一定持續。

對勞保撥補是否法制化或採年金改革方式？行政院發言人林子倫表示，政府從2020年至今持續撥補勞保基金，今年政府在遵守財政紀律原則下，以最大幅度增補挹注勞保基金預算，總撥補金額達2760億元，勞保基金餘額6月回升到8600億元，目前財務相對穩健。

即使政府每年撥補千億元，勉強維持勞保基金餘額暫時不降，但有學者指出，勞保的核心問題是潛藏負債破10兆元，加上入不敷出，每年保費收入與給付支出相較，短少至少400億元，即使政府每年撥補千億元，若無其他改革配套，勞保頂多僅能延命4年左右。

勞工陣線秘書長孫友聯則認為，撥補對對勞保財務有幫助，卻是最便宜行事的作法，還是要進行勞保制度改革才能治本，以初次請領勞保年金為例，2年來人數已從9千多人成長到1.3萬人，反映出戰後嬰兒潮的退休潮，在人口結構壓力之下，勞保財務只會更加嚴峻。