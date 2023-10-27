郭台銘競選辦公室從9月20日起在全台各地展開連署，力拼超越29萬連署門檻。但近日卻傳出民進黨高市黨部執行委員曾睿涵，以1份200至1000元不等的價格收購連署書的違法情事，國民黨籍高市議員陳美雅重砲抨擊民進黨伸黑手操弄連署，意圖分裂在野力量，國民黨籍高市議員李雅靜也向郭台銘喊話，不要淪為綠營打手。對此，民進黨高市黨部主委許智善回應，這屬個人行為，呼籲外界勿多加揣測。

陳美雅表示，由於她們完全沒有涉入連署，所以對於郭台銘的連署狀況她並不清楚，而這位涉案的人士是高雄市小英志工協會總團長又是民進黨高市黨部執行委員，由此可知，民進黨很明顯只是想要分裂在野的力量，根本沒有心想要為國家做事、為人民謀福祉。

「腦海中只想著如何奪得自身利益！」陳美雅強力譴責民進黨，她認為，大家應該用公平、公正的方式來打選戰，也相信郭台銘有自身理念想為國家做事，但民進黨卻伸黑手操弄、干預郭台銘的連署，這真的相當誇張，已經嚴重傷害台灣的民主，最該被譴責的應該是民進黨。

「民進黨高市黨部淪為郭台銘選戰中心」李雅靜嘲諷，民進黨信誓旦旦不介入郭台銘連署，根本都是假的。民進黨現在連演都不演了，直接由黨部執委出面幫郭台銘買票連署，衝高郭台銘連署人數，意圖攪亂藍白合，由此可見，坐實賴清德選情不穩的事實，尤其高達65％的全民共識下架民進黨，更讓民進黨嚇壞了。

除了要強力譴責民進黨伸黑手干預連署，李雅靜也公開向郭台銘喊話，要他不要淪為綠營打手，不要為己之利鋌而走險，而是應該回歸「下架民進黨」的初衷，選擇站在人民這一邊，實現人民所盼，團結一致讓政黨輪替。

許智善回應，涉案人確實是黨部內的執行委員，但這屬於個人行為，跟市黨部毫無關係，請外界不要過度聯想、揣測。許智善也再次強調，希望大家團結一致支持民進黨候選人，不要做會破壞民進黨形象的事情。