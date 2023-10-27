暌違18年，「高雄世界詩歌節」將於11/24~28日在高雄再度舉辦！今年高雄城市書展重頭戲之一，高雄世界詩歌節除了以「詩與世界的距離」為題，邀集西美日韓等12國22位、台灣41位，63位詩人齊聚高雄發表詩作，與民眾分享，更規劃「文學隨身聽」讓民眾體驗詩歌朗讀之美，並串連高雄市電影館「因為愛，所以愛妳」主題影展，也前進書店、校園，超過40場多元豐富的詩歌交流活動，要民眾再度感受充滿詩意的高雄。

高雄世界詩歌節的「文學隨身聽」互動裝置，可以來場詩的邂逅。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁指出，高雄市政府在台灣文學的發展、保存、推廣都扮演重要的角色。打狗鳳邑文學獎、阿公店溪文學獎、高雄青年文學獎都是努力耕耘多年的重要文學品牌。就連疫情期間，都沒能限制高雄文學能量的蓬勃發展，高雄詩人曾貴海2022年榮獲厄瓜多惠夜基國際詩歌節第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎，讓世界從詩中認識高雄。陳其邁表示，詩是美好精鍊的文字，傳達最深刻雋永的情意，疫後國際交流恢復，更應該要重新架構起詩歌的分享平台。今年在高雄城市書展期間，特別恢復辦理睽違18年的「高雄世界詩歌節」，讓民眾能透過詩重新看見世界。

高雄世界詩歌節在高雄市立圖書館總館設置「文學隨身聽」互動裝置，可選播詩人朗讀音檔。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，高雄上次舉辦國際詩歌節已經是2005年。市府在文學、詩歌的扶植與推廣雖不曾間斷，但大規模的國內外交流已有18年之遙。走過疫情，本次「高雄世界詩歌節」邀請來自厄瓜多、西班牙、埃及、美、日、韓、馬來西亞等12國22位詩人，加上台灣囊括老中青各世代41位詩人，以「詩與世界的距離」為題發表詩作，與民眾分享各自語言創作的詩。王文翠表示，詩歌節作為高雄城市書展的一大亮點，串聯獨立書店、學校與藝文空間，無論是專題論壇、朗讀沙龍、小論壇核心活動，甚至主題影展、文學隨身聽等響應活動都非常精彩，相隔18年，請民眾不要再錯過！

高雄世界詩歌節在三餘書店設置「文學隨身聽」互動裝置，可選播詩人朗讀音檔。（圖片來源：高雄市文化局提供）

為了讓民眾更能體會各種語言朗讀詩文的韻律之美，詩歌節同步規劃「文學隨身聽」互動裝置，邀請國內39名詩人朗讀詩作，壓製成實體光碟，民眾可隨意點選播放光碟。文化局表示，文學隨身聽的概念發想自實體唱片行試聽模式，忠實復刻音樂CD片盛行的時代氛圍，這兩座機台分別安置在高雄市立圖書館總館3樓中央天井書區及三餘書店，歡迎民眾前往聆聽喜愛的詩人朗讀。

詩歌節也串連高雄市電影館，推出「因為愛，所以愛妳」主題影展，精選六部以愛為名的女性文學電影，包括《蒙馬特之愛與死》、《美麗佳人歐蘭朵》、《因為愛你》、《插天山之歌》、《尋愛小說家：海史密斯》、《生命之詩》，並特別放映經典之作《郵差》，邀請影迷進入諾貝爾詩人聶魯達的浪漫時光。主題影展自11月3日至12日於内惟藝術中心放映，10月27日中午12時整開放線上索票。

民眾在三餘書店操作「高雄世界詩歌節─文學隨身聽」互動裝置，聆聽詩人朗讀詩作。（圖片來源：高雄市文化局提供）

前進書店與前進校園系列講座首場由文化局與三餘書店合作，本周六（10/28）下午3時邀請作家陳德政、台灣千里步道協會副執行長徐銘謙對談《我在山野收到的訊息》。文化局表示，直到11月28日止，還有5場前進書店與4場前進校園，與談人包括金鐘與金馬編劇及導演、詩人、作家、廣告及紀錄片導演、新住民、音樂人等，主題多元，歡迎民眾踴躍參加。

配合講座主題，高雄市立圖書館總館與三餘書店、台鋁書屋、搖籃咖啡、剛好販賣所、旗津tha̍k冊等五間獨立書店，各自以詩歌、山野步道、地方創生、台語文、改編為影視作品之文學作品、港口為主題，策劃「主題書桌」，展示相關書籍、攝影集、有聲書，提供民眾更新更廣的閱讀清單。

前進書店首場《我在山野收到的訊息》（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄世界詩歌節有6場專題論壇及小論壇、12場朗讀沙龍、7處主題書桌、7部主題影展、39首文學隨身聽、10場前進書店及校園響應、6集漫讀在雲端，以及詩集出版等活動，攜手串聯高雄在地獨立書店、學校、民間藝文空間，邀請民眾一起共享高雄最大文學盛典。相關活動訊息請密切注意官網https://www.2023kwpf.com/。