日系車企在大陸汽車市場陷入苦戰，日經中文網以「日系車在大陸失速，全球戰略面臨調整」為題撰文，分析日系車在世界最大汽車市場大陸的市占下降，日本汽車廠商過去依賴的北美和東盟市場也成為未來的挑戰。

報導指出，傳統日系車已無法生存，全球最大的汽車市場正在發生變化，使日本車企的全球戰略不得不進行調整。像是三菱汽車將退出與廣汽集團的合資企業「廣汽三菱汽車」在湖南省長沙工廠的生產，因為撤資的關係，其在2023財年（截至2024年3月）的財報中列入243億日元虧損。

報導提到，長沙工廠是三菱汽車唯一的大陸新車工廠，由於銷售低迷，從3月開始停止新車的生產，計劃一旦庫存耗盡，就停止銷售，撤出後的基地將用作廣汽集團的純電動汽車生產基地。

值得關注的是，日系車在大陸的劣勢仍持續，調查公司MarkLines數據顯示，今年前9月，豐田、本田和日產這3家合計的大陸新車銷量為129.3萬輛，同比下降26%，其中豐田和日產下降了3成。

東海東京調查中心等的估算亦顯示，豐田、日產和本田3家在大陸的合資工廠，滿負荷運轉之際的年產能約為530萬輛，如果根據2023年度的大陸銷量計劃來推算，各企業剩餘產能均約有4成之多。

值得警惕的是，雖然日本企業在東盟保持著較高的市占率，但隨著東盟各國政府引進純電動汽車產業，陸企的存在感正在提高，日系車在東盟的市占率，已從2019年的80%下降到2023年的70%。