電影《周處除三害》入圍第60屆金馬獎七項提名，現正上映來到第三週，全台票房也穩定成長、將突破4000萬大關。更將於11月2日於香港上映，監製李烈日前帶著主演阮經天、王淨到香港宣傳，飾演「香港仔」的袁富華也驚喜現身，電影殺青後超過一年未見面的他們，讓王淨差點落淚直呼：「真的很想他！」

阮經天及王淨旋風襲港，連同袁富華一起為電影在香港上映前造勢。三人走訪九龍區多間戲院，與近二千名觀眾見面，現場尖叫聲不斷，High爆香港影迷！阮經天一下飛機就有多年未見的粉絲包車一路跟追，每家戲院都沒漏掉，阮經天很久沒見到香港粉絲，他說：「謝謝他們都還沒忘記我，看到她們從少女變少婦，有的從學生現在成了媽咪，就像多年老友一樣，很感動。」

在首映見面場時，三位主演被問到如果香港票房報捷，會有什麼福利給觀眾？小天笑指王淨可以再做一次電影中的洗澡場面送給觀眾，王淨立即提議這次應該換小天出浴，最後小天與Ben哥大方表示，兩男出浴可以是隨時，但票房首先要靠大家多多支持！

《周處除三害》中飾演狂妄通緝犯陳桂林的小天，電影中不斷與對手展開血脈沸騰的肉搏戰，一路大開殺戒。與觀眾見面時小天被問到之後的戲路會否一直往「硬漢」方向發展？小天笑言：「我只是姓阮，但我其實從來都是個硬漢！」，隨即惹來全場爆笑。

與小天在戲中多次交手的通緝犯「香港仔」袁富華，首次拍攝動作戲，亦拳拳到肉亦毫不欺場，全力以赴的專業精神深受小天敬佩。Ben哥謙虛表示其實拍攝期間大家都很辛苦，當時他也是看著小天和李李仁的堅持才能撐下去，「當我們見到力氣都用盡，就望望大家對眼，吸口氣，繼續堅持下去！」

「三害不除，何樂之有？」《周處除三害》劇情引用典故，描述通緝犯陳桂林在角頭大哥告別式上囂張尋仇，卻發現自己竟然只是排名第三的通緝犯。他查出前二名通緝犯的下落，要將他們一一除掉，以為自己已成為當代的周處除三害，卻沒想到永遠參不透的貪嗔癡，才是人生終要面對的罪與罰。