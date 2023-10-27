僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任日前投訴，遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案。國民黨立委王鴻薇今表示，僑委會委員長徐佳青秋後算帳，該案在僑委會內部性平專案小組會議日期甚至還沒確定，就將歐小姐調職降薪，徐佳青已不適任委員長。徐下午則哽咽表示，調職在性騷案前就確定，為何該同仁要顛倒是非？

王鴻薇今與歐姓副主任父母在立法院舉行記者會。王鴻薇表示，12日她在記者會指控徐佳青吃案，11日當事人再次提出正式書面申訴，19日派令就出來，還要求當事人一個月內到職，不但從薦任7到8變成薦任6，還降職、減薪將近11萬。

歐的母親落淚表示，從高雄來台北為參加記者會，對自己很生氣和慚愧，因一開始不了解女兒的長期委屈痛苦，還擔心一個女孩子為何要用這種方式曝光，把事情搞大要怎麼在僑委會生存、還要不要外派？

但隨事情發展，她發現女兒外派幾個月就被性騷欺負，申訴被吃案、工作幾個月就要被調回台灣，她想問徐佳青、行政院長陳建仁甚至副總統賴清德，天下還有公理正義嗎？南部高雄女兒，就可以這樣被性騷、被欺負「民進黨都沒有人可以管得動嗎？」

歐姓副主任透過錄影表示，她只要求嚴懲性騷擾加害人，並且保障自己的海外工作權，這期間她受到許多黑函、指責等，但仍努力做好業務工作，如果自己現在不堅持法律及公平，未來要如何做好對外工作？

徐佳青下午則曝光相關調派公文，還原整起事件經過，並哽咽解釋，外派薪資結構會因為區域差別而有加給，區域差別很大，若是非洲僑區加給更可能高達5千美金，若是美國一級僑區可能不到2千美金，國外生活費用跟國內有相當落差，若以駐外本俸加上地域加給就說是薪資結構，「這我只能怪自己，這位沒有受到完整訓練的同仁顯然不夠格，連公務員外派相關資格都付之闕如，還提供王鴻薇錯誤資訊做出錯誤指控。」

徐佳青表示，聖保羅僑區2019年以前一直都是一個人，後續僑委會也考察該僑區，4年疫情後，僑區人數不斷縮減，相關重大業務又沒有增加，忍痛回到一個人僑區，今年上半年也告訴巴西僑區同仁，早在所謂性騷擾案件發生前她已經知道調動，為何要顛倒是非？這都有相關會議紀錄，不容他人隨意指控。

徐佳青哽咽表示，僑委會這幾年業務增加很多，但相關人事幾乎沒有增加，這樣的情況下對於同仁每天加班真的好抱歉，對所有努力、為國家服務同仁感到抱歉，一線作戰同仁大家共體時艱，這幾個月大家為歐員案子戮力同工，包含人事處和許多單位都為此加班，沒有人有怨言。「所有事情針對我一個人來，其他同仁何辜？為不實指控所有同仁拚命加班這樣對嗎？我真的於心不忍。」

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