白岩瑠姬將來台宣傳主演電影《天一亮，就想見到你》。（原創娛樂提供）

日本愛情電影《天一亮，就想見到你》改編自汐見夏衛的同名小說，由人氣男團「JO1」成員白岩瑠姬和久間田琳加主演，電影將於12月中在台上映，白岩瑠姬除了將隨團體於11月11日於新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會外，也會在隔天（12日）出席《天一亮，就想見到你》影人見面場。

原著小說在網站Noichigo上連載而受到關注，不僅銷售超過55萬冊，還被評選為「十幾歲女孩最喜歡的文學小說第一名」，故事描述茜（久間田琳加飾）是位無法脫離口罩的資優生，總是在乎別人對她的看法。而她的銀髮同學青磁（白岩瑠姬飾）則完全不一樣，他自由隨興且熱愛繪畫。兩人逐漸相處下，茜漸漸被青磁的畫作及坦率吸引，她毫無色彩的生活因為他而有了更多色彩。隨著2人之間越來越近，他們彼此所隱藏的秘密與過往將被揭開。

《天一亮，就想見到你》由BL系列天花板《美麗的他》女導演酒井麻衣執導，男主角白岩瑠姬因參與日本選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》，成功出道作為人氣男團JO1的成員之一，去年曾獲得MAMA AWARDS最佳新亞洲歌手獎，這次是他首度挑戰大螢幕。女主角久間田琳加演出過漫改日劇《Marry me!》、《兄弟陷阱》、Netflix網路劇《只想告訴你》等多部作品，她還是時尚偶像和《non-no》雜誌的專屬模特兒，擁有許多忠實的女性粉絲。