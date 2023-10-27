寇世勳再度主演《你好，我是誰2》。（大愛電視台提供）

大愛劇《你好，我是誰》2022年播出後成為台劇失智症代表作，第二季27日舉行開鏡儀式，同樣由楊曼麗擔任製作人，並由電影《陣頭》、金鐘導演馮凱執導，除了第一季原班人馬寇世勳、崔佩儀、柯素雲、胡利、何豪傑、傅小芸、葉文豪、林玟誼、田家達、寇家瑞回歸，全新登場的還有朱芷瑩、班鐵翔、謝瓊煖、慕鈺華、洪小鈴、尹昭德、江祖平、李運慶、劉曉憶、談學斌、王為等演員。

大林慈濟醫院曹汶龍醫師帶領的失智症團隊，挽救患者及家庭的真實故事劇情，引起許多人共感與迴響，觀眾欲罷不能不斷詢問《你好，我是誰》第二季的可能性，各項因緣促成大愛電視製作《你好，我是誰》第二季，劇組開拍前還特別請曹汶龍醫師上課，讓演員能先了解失智症後，回家再繼續做功課。曹汶龍醫師對失智症的註解「不是遺忘，是時時刻刻都在創造記憶」，用「寓教於樂」的方式，讓觀眾透過戲劇掌握失智症的知識。

寇世勳分享演出《你好，我是誰》心得與經驗。（大愛電視台提供）

寇世勳表示，《你好，我是誰》第一季收視成績非常好，失智症狀況還有太多，值得再做第二季，他看了第一季飾演個案的演員表現，非常感動，「我看他們的表演，我在學」，演員們詮釋失智的認知障礙，百分之兩百的認真，看了真的以為是演員失智了。他給《你好，我是誰2》演患者的演員建議就是「不要想得太複雜」，因為他們不知道自己失智，反而是照顧者非常難演，要多花心思，因為心態一直跟著病情不斷在改變。

寇世勳、崔佩儀再度主演《你好，我是誰2》。（大愛電視台提供）

崔佩儀飾演曹媽，在第一季陪伴婆婆、先生，話不多。《你好，我是誰2》婆婆往生，崔佩儀跟寇世勳成了老來伴，馮凱不斷耳提面命「要抓住精髓」。劇情跟崔佩儀現在的生活很像，先生事業腳步不想停下來，她告訴自己要跟曹媽一樣「把這個家變得更溫暖」默默支持先生，也會盡量去學習曹媽的溫柔。

崔佩儀在《你好，我是誰2》還要學會彈「烏克麗麗」，在家就跟著曹媽寄來的影片邊學彈琴、邊掌握角色的神韻，先生跟學音樂的兒子很鼓勵她可以活到老學到老。

馮凱將執導《你好，我是誰2》。（大愛電視台提供）

馮凱導演說，《你好，我是誰2》的主線是「早發性失智症」及「長者醫療人權」，會從照顧者的角度切入，對演員的要求是「希望他們更像個人」，不要演才能真正打動人心，精準傳遞戲劇的訊息。開拍前馮凱到失智症的「互助之家」做田野調查，一位患者一聽到歌聲，無神的眼睛瞬間亮起來，看到這一幕，馮凱說「我眼淚都快掉下來」。接著去診間看到照顧者及患者千百款的面貌，他說幸好戴著口罩，否則「眼淚是用噴的」，一天下來真的是震撼教育。

馮凱身邊的親人也是失智症患者，拍攝《你好，我是誰2》最大的挑戰，就是要挖心掏肺，「回過頭去再去挖每分每秒每刻自己心情的感受，其實有點殘忍」，他也會把自己的心情投射照顧者角色身上。