豐興今年第三季銷售淨額80.63億元，季減10%、年減9%；型鋼單季銷售淨額18.19億元，季減4%、年減8%；條線17.55億元，季減5%、年減2%；鋼筋44.55億元，季減15%、年減12%；其他0.34億元，季增20%、年增1128%。豐興前三季銷售淨額258.06億元，年減13%；型鋼銷售淨額54.95億元，年減11%；條線55.17億元，年減36%；鋼筋147.30億元，年減1%；其他0.65億元，年增177%。

豐興今年第三季營業收入80.63億元，季減10%、年減9%；營業毛利7.82億元，季減10%、年增10%，毛利率9.7%，持平上季、年增1.7個百分點；營業利益5.83億元，季減12%、年增16%；本期淨利5.28億元，季減14%、年減10%，單季每股稅後盈餘0.91元，為14個季度以來低點。

豐興今年前三季營業收入258.06億元，年減13%%；營業毛利25.72億元，年減19%，毛利率10%，年減0.8個百分點；營業利益19.48億元，年減23%；本期淨利17.33億元，年減27%；每股稅後盈餘2.98元，相較去年同期的4.07元下滑。

根據世界鋼鐵協會報告，鋼鐵業各項利空皆已反映，不利因素開始消退。汽車業產量回升，大陸經濟政策刺激房市回穩；預估今年需求將恢復性增長1.8%，達到18.145億噸，如谷底恢復正常鋼鐵供需的方向前進。2024年繼續保持增長1.9%，達到18.49億噸。其中全球粗鋼產量1~8月與去年同期成長0.2%，鋼鐵需求緩慢復甦，產能過剩風險仍高。

展望第四季，豐興表示，產業旺季，鋼筋10月看起來旺季有旺，出貨量較今年第三季成長不少，對第四季狀況有所期待；棒線上低迷穩定；型鋼持平至略疲狀況；整體看起來第四季總銷量可望季增正向，單季維持旺季水準。

豐興進一步說明，大陸政府施行減產動作，供給滑落，對鋼價有正面效果，目前看狀況出貨數據已落實。第四季價格方面，棒線、型鋼受到國際盤持穩；廢鋼顯著下跌機會不大，受到需求旺盛季節下，撇除國際變數，價格上持穩向上。

明年狀況而言，鋼市明年第一季大幅反彈仍有難度，依照目前下游手工具、螺絲螺帽、機械業等需求來看，預估第一季末後較有機會。