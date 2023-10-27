總統府秘書長、台灣智庫共同創辦人林佳龍今出席「協和台灣」論壇致詞時表示，若未來執政黨在立法院沒有絕對多數的情況下，政黨間並非流於權宜之計或是利益交換，違背民主政治權責相符的意義，而是透過權力分享，讓分歧意義能夠展現，也確保行政與立法能夠運作，讓協和式民主有更好的運作基礎。

他強調，透過憲政體制的調整、政黨政治的角色和民主參與的提升，實現更好的民主治理，共同維護台灣的主權和安全。

林佳龍表示，論壇集中探討協和民主，台灣雖然經過三次政黨輪替，但選舉期間內部的社會分岐，特別是認同政治加上外來威脅以及中國的挑戰，尤其是在新媒體時代，政治走向兩極化、破碎化，如何凝聚團結的台灣，透過選後憲政體制的運作，也希望各政黨能夠發揮領導力團結台灣。

林佳龍說，面對內外的挑戰，透過與談人跨世代、跨黨派代表，來為台灣邁向正常國家、深化台灣民主，甚至啟動台灣二次民主改革探討，相信也是台灣人民相當關心的課題。

林佳龍強調，每個世代都應該參與台灣民主所面臨的挑戰、付出努力，他也拋出三個問題意識，包括「台灣政黨政治的未來將走向何處」、「台灣政治治理的有沒有新的組合模式」、「台灣是否可能有新的社會契約觀」。

對於媒體問及「民主大聯盟」至今已有七位立委參選人退選，民進黨下屆國會是否過半的看法。林佳龍則說，候選人在提名後會受到社會各界檢驗，民主有自我修正的能力，願意聆聽意見做修正才更能得到社會支持。

林佳龍說，各界對於先前提名人選有批評指教，民主大聯盟要跟社會力鏈結，民進黨必須擴大自己的社會基礎，也是今天主題探討「協和台灣」，來尋求多數的人民支持，形成穩定多數的政府。