2024總統大選，在野整合將進入政黨協商，正副總統搭檔的組合也傳出各種說法，外傳民眾黨總統參選人柯文哲心中屬意的副手人選是前高雄市長韓國瑜；對此，前高雄市新聞局長王淺秋昨透露，韓聽到此說法時「嚇一跳」，今(27日)也透露韓國瑜目前近況。

王淺秋今在民眾黨網路節目《民眾之聲》表示，韓國瑜現在的情況應該是「寶寶苦，但寶寶不說」，韓和她都有最大的期待，都是「組合派」希望大家能合作，韓也知道怎麼促成合作，所以才說願意當桶箍，跟在野的幾位候選人有最大公約數、最大信任基礎能促成合作。

王淺秋坦言，「這個角色做不成」，但韓國瑜還是忠貞的國民黨黨員，就乖乖回去當啦啦隊、當吉祥物站台，現在又再次被點名，韓國瑜的立場也很為難。

王淺秋說自己是無黨籍，根本不在乎柯文哲是正是副，只要在野能整合一組人打敗民進黨就好，「但韓國瑜不一樣，韓國瑜是國民黨員的身分」。

王淺秋說她傳這些新聞給韓國瑜時，韓是真的嚇了一跳；而更早之前她也曾與韓談到其他的傳聞，當時韓國瑜就說，「已經被迫低調到不行」，除了公開的黨內站台活動之外，以前開開心心的各種吃飯、聚會都變少，就是因為要「低調一點，避免過度聯想」，想要成事，就要有相關的串聯，但韓現在沒有被授權，就只能扮演既定的角色。

王淺秋也透露她聽到的說法，柯文哲原訂的劇本，是與侯友宜比民調，侯贏就侯挑副手、柯贏就柯挑副手，所以才會有「柯文哲心中屬意副手是韓國瑜」的說法，但前提是侯柯雙方在正式機制競爭之後，才會各選副手。