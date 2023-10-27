國民黨總統參選人侯友宜強調，政黨協商若總統都沒辦法合作，怎麼可以奢談立委合作、聯合內閣？民眾黨總統參選人柯文哲今指出，這就是典型用個人的利益去綁架全體利益。對此侯辦在回應，民眾黨一向喜歡「以一己之心度他人之腹」，同時對歐洲國家聯合政府的定義有所誤解，才會跳過總統選舉合作，直接談聯合政府。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，總統選舉和立委選舉本來就是一體，柯主席說法自相矛盾，一面說不可能11月19日宣布談判破裂，花一個晚上找副總統，所以要10月底前確定藍白合；一面宣稱努力到最後一刻，所以期限是11月20日。李利貞說，柯主席一下說30秒決定，一下又說要好好想想；一下說要政黨輪替，一下又說反對下架民進黨。至於國民黨和侯友宜陣營的目標一直非常明確，就是完成多數民意期盼的政黨輪替，因此需要儘速促成在野力量整合。

至於柯文哲競選辦公室發言人陳智菡提到，政黨協商內容至今尚未確認，日期從來沒有確定。李利貞回應，希望把政黨協商時間延到下周的就是民眾黨，侯辦和國民黨已經花了兩周，呼籲雙方坐下來談。民眾黨與其把時間花在放話，不如趕快決定日期，別再找理由故意拖延，「我們隨時可以開始談。」