特斯拉（Tesla）又降價！有特斯拉車主在臉書社團「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」發文貼出特斯拉6萬元折扣訊息，時間從10月24日至12月30日，這波降價消息，不少車主反映兩極，有苦主前幾天已交車不爽被割韭菜要特斯拉「給個交代」，但有人認為「降價也罵，不降也罵！台灣鯛真難伺候…」。

近期不少特斯拉車主收到優惠訊息，內容提到10月24日推出Model Y Long Range/Performance第四季限時禮遇，若於10月24日至12月30日期間完成交付，即可獲得6萬元限時折扣禮遇，最終價格表將在未來48小時內更新。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛回應表示「超嘔的，10/19交車，10/24宣布折6萬，應該沒人比我倒霉」、「11/1號交車的我 真是有爽到！」、「今天交車 交付專員已通知 可以退費哈」、「232萬，比當初降價237.9萬更便宜了，我也變小韭菜」、「都已經年底了，眼看就要折舊一年，降價是正常的」、「清庫存，都要跨年度了才折6萬」。

還有其他網友提出不同看法，「早買早享受，晚買享折扣XDDD」、「8月多交車model X 韭月降32萬都沒在哭了」、「才6萬 又不是50萬」、「買200多萬的車在意那6萬？搞不懂」、「換算也才打97折也要靠腰?」、「當下那個價格你就願意買才會下單不是嗎？ 和長榮200的時候搶著買，之後跌到80是一樣的意思」、「降價也罵，不降也罵！台灣鯛真難伺候…」、「又不是第一次發生 習慣韭好」。