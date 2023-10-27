高雄市旗山區的圓富國中屬於偏遠地區學校，全校總人數僅67人，曾榮獲112學年度全國鄉土歌謠比賽優等獎孩子，下一站準備要前進花蓮參加113學年度全國鄉土歌謠比賽，但因路途遙遠經費不足，讓學校老師到處奔走尋求援助，大同醫院一聽到這樣的消息，立刻邀請孩子們到大同醫院及大同福樂學堂日照中心進行快閃展演，醫院也贊助部分旅費，讓這群孩子可以更無後顧之憂的參賽爭光。

位於高雄市旗山區的圓富國中屬於偏遠地區學校，全校總人數僅67人，學生家庭背景多以務農、勞動階級或隔代教養為主，其中有35％的學生是新住民子女，為了建立孩子的自信心，學校積極培養學生們不同專長，也帶著他們站上各大比賽舞台。

但由於經費不足，下一次在花蓮的賽事對於他們來講就像是摸不到的天堂，大同醫院聽聞此事，立刻邀請孩子們到大同醫院及大同福樂學堂日照中心進行快閃展演，除了能治癒病患的身心靈，也能緩解醫院的緊張步調。大同醫院也贊助部分旅費，讓孩子們可以前往花蓮比賽。

大同醫院院長傅尹志表示，此次邀請圓富國中合唱團來醫院展演，不只是希望拋磚引玉能有更多人一起來幫助這群孩子，更期望能喚起社會大眾以更寬容的心看待這群孩子，不要在他們身上貼上特殊的標籤，大同醫院更是秉持高醫體系一直以來的核心思想「需求在哪裡，高醫就在那裡」，以實際行動鼓勵孩子們透過優美的歌聲努力成為高雄之光、台灣之光。

傅尹志也說，由新住民二代組成的圓富國中合唱團代表了台灣尊重且包容的多元文化價值，很開心可以看到他們走出家鄉站上舞台，更期待有一天能在世界的舞台上看到這群孩子們驕傲的笑容。傅尹志強調，醫院未來也會規畫更多類似的活動，期待與不同單位攜手實現社會責任，促進多元文化交流與地區合作發展，共同建立充滿愛與溫暖且更加包容的多元社會。