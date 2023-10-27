2023年全國運動會26日在台南市落幕，新竹縣代表隊體育競技實力不負眾望再創佳績，今年共榮獲5金3銀6銅，整體成績亮麗，且打破新竹縣歷年最佳成績，今年以跆拳道、田徑、馬術、自由車、射箭、競速溜冰等6項表現極為優異，顯見體育競技實力大幅提升。

新竹縣代表隊在今年全運會派出205名選手隊職員參加，於21日開幕後，陸續傳來捷報。在跆拳道項目中，去年亞洲跆拳道錦標賽國手、新竹縣跆拳道好手顏怡君，在女子組跆拳道對打46公斤級打敗全國各地好手，勇奪金牌，也是這次新竹縣在全運會拿下的首面金牌。

在馬術項目方面，本次亞運國手陳御龍與他的戰馬CUCCIFLAMINGO，以第2回合57.19秒在馬術障礙超越個人賽獨占鰲頭奪金，完成2連霸。在田徑項目，今年共獲得3金1銀2銅，在此項目縣市總排名，為6都外的第2名。

其中鏈球女王余雅倩以打破大會紀錄的63公尺02成績，榮獲金牌並破大會紀錄，順利摘下本縣第2面金牌。女子3級跳遠林玉婷剛在全大運3級跳中拿下銅牌，此次全運會以12米83成績為新竹縣拿下第3面金牌。女子組田徑20公里競走則由江佳柔摘下金牌。

就讀湖口高中的刁筱唯參加女子田徑10000公尺項目，以37分36.83秒的成績拿下銀牌。蔡詠旭、戴喬亨則分別在男子組田徑1500公尺及男子組田徑跳遠，皆獲得銅牌佳績。

自由車項目中，今年共獲1銀3銅好成績，選手張祐綸在男子組自由車越野賽場獲得銀牌、女子組自由車個人全能賽吳婭弘、男子組自由車個人追逐賽邱正昕、男子組自由車團隊追逐賽朱建學、邱正昕、黃冠霖、萬大中協力榮獲銅牌。

射箭項目則有林佳恩、劉佳耘、劉詩翎與蘇奕云4人合力獲得女子組射箭反曲金牌弓團體賽銀牌。男子組競速溜冰1000公尺爭先賽曾嘉成也獲得銅牌好成績。

教育局長楊郡慈表示，全運會能有如此佳績，除來自於基層教練的努力培訓，以及各級學校對體育的大力支持外，縣府亦投入多項資源，如參賽補助金的挹注、代表隊補助金、獎勵金的提升及設立培訓補助金外，更積極增加運動設施、引入大型賽事、提升運動風氣，讓選手在新竹縣完整的照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績。

縣長楊文科除了恭賀並肯定選手的表現，也謝謝教練們的辛勞付出，縣府會一直是選手及教練們的最佳後盾，讓新竹縣競技運動實力發展愈加卓越。