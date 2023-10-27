美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）核動力超級航母

美國海軍雖然又打算要以一紙合約，一次採購下兩艘航母，但基於如今在建的航母延誤等因素，而影響何時要展開的相關討論。

據《防務新聞》（Defense News）27日報導，美國海軍2019年簽約時，創下冷戰以來首度一次買兩艘航母的紀錄。而海軍高層指望，同時買下福特級航母「企業」號（USS Enterprise，CVN-80）和「多瑞斯米勒」號（USS Doris Miller，CVN-81），能省下40億美元（近1,300億台幣）。

美國海軍代理研發和採購助理部長史特凡尼（Jay Stefany）說，儘管「企業」號因新冠疫情大流行，還有勞動力及供應鏈問題，以致進度受影響，但現有的雙航母採購合約確實達到了節省成本的預期效果。然而，在討論何時要開始談82和83號核動力航母的合約前，這些都要列入考慮。

US Navy mulls timing of new double-carrier award amid Enterprise delay | Click the image to read our story: https://t.co/PslxFnaoFT — Defense News (@defense_news) October 27, 2023

史特凡尼指出，雖然還沒有獲得批准，但美國海軍打算像上次一樣，同時買82和83號航母，因為那是採購和打造兩艘航母最有效的方式。不過他說，但目前和2025會計年度預算討論中的問題在於，要何時開始打造第1艘航母，他並指出，第2艘航母將在4年半後跟著開建。

其中82號核動力航母可能會在2028、2029或2030會計年度開建，當海軍春季公開2025會計年度預算要求時，就會知道結果。