中芯和華為推出中國製7奈米先進手機晶片令華盛頓大感震驚。

林本堅表示，中芯和華為可以使用現有的舊設備製造出更複雜的晶片。中芯應該有能力利用手中現有的艾司摩爾（ASML）機器推進到下一代5奈米製程。

在重重圍堵之下，華為最新推出的高階智慧手機Mate 60 Pro竟然採用了中芯在地生產的7奈米處理器，這搣動了整個晶片產業，也讓美國政府驚覺其晶片出口禁令可能存在漏洞。拜登政府日前發布一連串新措施收緊了晶片技術出口中國的管制。

據悉長江存儲現在也正在生產一些業界最先進的記憶體晶片。

林本堅接受彭博訪問時表示，美國即使收緊限制也可能無法阻止中國取得技術進步。

林本堅是第一個提出浸潤式微影技術（Immersion Lithography）的人，在半導體業備受推崇，被譽為「浸潤式微影之父」、「半導體界愛因斯坦」。

中芯使用艾司摩爾的浸潤式微影設備為華為製造7奈米晶片。林本堅表示，除了全力推進到5奈米的里程碑之外，中國為了製造出更強大的半導體，也可能嘗試採用新材料或先進的晶片封裝技術。

周五在香港股市，中芯國際股價飆漲逾6%，創下兩周來最大漲幅。

林本堅表示，美國不可能完全阻止中國增進其晶片技術。這番說法與安謀（Arm Holdings Plc）執行長Rene Haas日前發表的談話相呼應。

林本堅並表示，美國真正應該做的是全力保持其在晶片設計上的領先地位，而非試圖去限制中國的進步，這將是徒勞無功的，因為中國正舉全國之力發展其晶片產業；而且這也不利於全球經濟發展。他表示，事實上，美國可能在無意間給了中芯國際一個千載難逢的大好機會。