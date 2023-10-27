坤達（左起）、吳宗憲、KID為《綜藝玩很大》9周年企劃宣傳。（羅永銘攝）

吳宗憲、林柏昇（KID）、謝坤達今（27）日出席中視、三立《綜藝玩很大》記者會，節目迎來9周年，重啟年度拍攝企劃，砸下重金將飛越6620公里飛往中東神秘阿曼王國拍攝，中東地區禁忌不少，吳宗憲開玩笑說最擔心就是KID會亂玩駱駝，還自爆幾年前KID曾被長頸鹿踩到胸口，衣服全破掉，差點喪命，畫面完全沒播出，嚇壞現場所有人，「KID被長頸鹿踩過，那腿跟房子一樣跺他耶。」

KID也說當時衣服都被踩到破掉非常危險，吳宗憲驚恐表示，「這段是不能播的，都過去了，不能講的，我嚇死了。」這次拍攝將會是KID和兒子木木分開最久的天數，他表示會和小孩視訊，也會先拍一堆影片在路程上看，「很想帶老婆和小孩同行，但因為行程就是一直拍，所以會用憲哥給我的100萬打衛星電話。」至於第二胎？KID則說，他的確想過，但現在演藝工作比較忙，再加上照顧小孩真的很累，一切還是順其自然。

KID之前拍攝時膝蓋受重傷，現在除了吃止痛藥外，每個月關節還要打玻尿酸，平時錄外景要戴護膝，現在只要天氣一變化就會痠痛，「我腿暫時好不了，因為剛要好起來，又要繼續工作，所以無法完全復原。」

謝坤達加入節目氣勢更強，有時錄完影回家也會全身痠痛，會跟老婆柯佳嬿說，「但她沒有習慣替我按摩。」吳宗憲也說節目開始拍攝那幾年，他一定是帶頭往前衝，但這幾年深感體力有差，他記得4年前在霧台錄影時摔傷恍神，但仍要爬起來拿哨子，「再苦都要撐著，這就是節目精神，只有請辭沒有請假。」