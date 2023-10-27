台積電龍潭設廠計畫生變，新竹縣長楊文科27日表態要爭取台積電2奈米以下新設廠落腳新竹縣，對此立委林思銘第一時間響應，表示將全力支持，同時呼籲中央不要再卡「竹科3期擴建案（科3計畫）」，將台積電根留新竹，創造雙贏局面。

林思銘表示，如同楊縣長所說，外傳台積電2奈米以下將設廠在中科或南科，但台積電根本不必捨近求遠，科3計畫土地是屬於都市計畫區內的工業區，是最好的設廠所在，新竹縣過去也有竹科寶山2期擴建案的經驗，且台積電原本就有多個重要廠區在新竹，其中台積電2奈米製程新廠目前就正在寶山鄉興建中。

林思銘指出，若是2奈米以下能在科3設廠，不僅可將研發量能集中，也讓新竹縣高科技產業的整體發展往前更邁進一步，這絕對是雙贏局面。為此，他也再次呼籲中央，科3計畫是新竹縣能否繼續發展的重大建設政策，不能再延宕，希望中央盡快通過都市計畫變更，讓地方早日完成土地徵收，接著展開土地開發工作。