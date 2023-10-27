故宮博物院攜手客委會，即日起至2024年8月31日在屏東六堆客家文化園區，推出「臺灣意象─變動中的臺灣人」數位展；透過數位互動科技，將臺灣多元族群文化與歷史軌跡，轉化為生動有趣的互動裝置及影像。(林和生攝)

故宮博物院攜手客委會，即日起至2024年8月31日在屏東六堆客家文化園區，推出「臺灣意象─變動中的臺灣人」數位展；透過數位互動科技，將臺灣多元族群文化與歷史軌跡，轉化為生動有趣的互動裝置及影像，歡迎民眾前來解開「誰是臺灣人」的謎底。

臺灣是個多元族群國家，千百年來原、閩、客等族群在此安居，在歷史軌跡中，歷經荷、西、明鄭、清朝、英、日、美等不同文化影響，近期又增添新住民族群。因此，臺灣人是誰？又來自何方？臺灣人的自我認同是個值得探討的議題。

此次故宮攜手客委會於六堆客家文化園區推出特展，特別融入南臺灣在地客家元素，及高屏地區市集文化與縮時影像。

故宮博物院院長蕭宗煌表示，「臺灣意象─變動中的臺灣人」數位展，以「族群」與「雜揉」兩條軸線，展示人群在臺灣歷史交會後，所留下的紀錄、文物與遺跡。除了呈現各時期人群互相影響、衝突、交融，形塑而成的「臺灣人經驗」，探尋臺灣社會不同人群間的關係，展現臺灣島上人們的故事。

展示內容中也由故宮、臺灣各大博物館與研究機構的典藏文物中爬梳、探尋與詮釋六堆客家，以及其與他族群的互動。

如從故宮典藏的「乾隆臺灣輿圖」，特別選出32個點位結合數位與互動觀察形式，探索六堆客庄的舊地名及古今風貌；從屏東內埔老埤3間不同族群的廟比鄰而立，可看到原、閩、客3族群共存共榮的歷史；在文化雜揉部分，在民俗與技藝的紀錄影片中，理解六堆客家地區民俗與技藝呈現在常民生活中的記憶傳承與當代實踐。

客發中心主任何金樑強調，在這次展覽中，以數位新媒體互動手法，將具知識性、互動性與觀賞性的展覽引進南部，在前台後台的互動區內除展現六堆客家、原住民族、台菜與新住民特色菜餚外，也有一座小舞台車實境擬真拍照區供民眾拍照打卡，讓民眾了解在六堆各族群為了生活打拚展現的生命力。