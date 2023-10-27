桃園市觀旅局為推廣大龍門旅遊廊帶，今年首度結合超人氣動漫「火影忍者」，11月將於石門水庫風景區辦理「火影忍者修煉嘉年華」活動。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀旅局11月將於石門水庫風景區辦理「火影忍者修煉嘉年華」活動，邀請各年齡層民眾同遊大龍門地區。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀旅局為推廣「大龍門」旅遊廊帶，今年首度結合剛慶祝播映20周年的超人氣動漫「火影忍者」，11月將於石門水庫風景區辦理「火影忍者修煉嘉年華」活動，11月5日規畫路跑活動，以往收費不低的動漫路跑，這回釋出8千個免費名額，報名十分踴躍，後續將視場地狀況增加名額。活動也串聯周邊店家及旅宿業者，祭出折扣優惠和餐飲招待，提供優惠給參加活動的遊客。

觀旅局長周柏吟表示，11月4日至12日為各年齡層遊客設計獨特體驗活動，鼓勵年輕人帶長輩一同出遊，11月4日有集結Cosplay同好的「忍者大聚會」、11月11日演奏跨世代經典動漫歌曲的「動漫全齡音樂會」、11月12日有親子同行的「忍者訓練營」等眾多活動，打造為期9天，適合全家同遊的嘉年華盛會。

現場還有美食市集、忍術遊戲攤位、打卡點可收集木葉村家徽印章等，以及獨家設計結合在地風景的「火影忍者大型打卡造景」，重現火影岩、超大型九尾、影分身之術等經典場面，帶領遊客們跟著忍者的腳步一同探訪石門水庫園區。

周柏吟說，這次活動也串聯周邊店家與旅宿業者，多達20間活魚餐廳有折扣優惠或餐點招待，知名伴手禮名店手信霧隱城假日有專車接送至活動會場，旅宿業者含得獎的桃園好棧有入住折扣或餐點招待，活動期間石門水庫遊艇票卷折扣等，提供優惠給來參加活動的遊客，展現桃園觀光旅遊在地能量。

周柏吟提到，白天來石門水庫不只吃活魚，還可順遊龍潭觀光大池、台灣客家茶文化館及小人國等鄰近景點，11月4日至30日晚間還能到大溪慈湖欣賞重新開園後的燈光水舞，順遊「大」溪、「龍」潭、石「門」旅遊廊帶。

以往收費不低的動漫路跑，桃園這回直接釋出多達8千個免費名額，同樣鼓勵大家邀長輩組隊參加，為此特別設計「全齡組」200組，參加者可獲火影忍者相關限量銀齡紀念禮。目前路跑活動報名踴躍，剩不到1千個名額，將視場地狀況增加名額，另團體報名方式詢問度也很高，觀旅局也開放團體報名，如有需求可洽活動小組電話專線02-7707-2100。

周柏吟說，未來也將持續辦理相關活動，深化大龍門旅遊體驗的精緻度與獨特性，期待透過一次次的創新來推廣大龍門旅遊，優惠情報可至活動官網查詢最新資訊（https://www.tycg-anime-run.com/news）。