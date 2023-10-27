AI浪潮當前，青年就業嚴陣以待，就怕專業被科技發展取代。文化大學攜手房仲第一品牌「永慶房屋」產學合作，借鏡永慶結合專業購售屋服務和尖端科技工具的成功經驗，促成學生認識產業、探索跨領域整合能力的機會；同時，永慶房屋也提供高薪職缺，如業務新人不限科系都能享有「前12個月每月5萬元」收入保障，鼓勵學生發揮所長，探索職涯「薪」可能。

產學合辦創意大賽 永慶助攻畢業即就業

文化大學大眾傳播學系助理教授李貞怡表示，網路科技逐漸普及，疫情更加速了各行各業的數位化發展，透過產學合作，讓學生在畢業前就能接觸產業、面對市場、認識最新數位應用，是探索職涯發展的很好機會。

參予本次永慶參訪的文化大學大眾傳播學系古同學也分享，確實會蠻擔心畢業後在職場能不能好好發揮學校所學，有產學合作的資源，就能學以致用累積作品，對以後就職的幫助一定很大。還有多位學生體驗了永慶「5G XR沉浸式實境賞屋」房產科技，有學生分享，「真的很神奇！沒想到VR等數位工具已經落實到產業中運用，不用出門就能身歷其境看屋，打破空間和時間的限制，如果不喜歡也能馬上換下一間，真的很便利又高效。」

學生期待，透過產學合作的資源，能學以致用累積作品，為求職超前部署。(圖/永慶房屋提供)

年底永慶房屋及文化大學將共同舉辦「校園行銷企劃創業大賽」，激發學生創意，以永慶房屋為行銷對象，累積提案、發想創意行銷的實戰經驗，使所學與產業接軌！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，「永慶房屋及多所大專院校簽署產學合作備忘錄的初衷，發揮企業力量投入資源，力挺學生從活動中累積實務經驗，打造舞台讓年輕人能一展長才，充實未來求職履歷！」永慶帶領學生見證跨域技術整合的創新服務，幫助學生激盪腦力，結合學校所學和數位工具，發展自身跨域能力專長，成功為職涯超前部署！

新人保障年薪60萬 永慶重金培育專業人才

2023年永慶房屋持續展店與徵才，對於渴望挑戰高薪收入、期望改變人生「薪」曲線的年輕人，永慶房屋不綁約、不限科系、不須房產經驗，所有業務新人都享有「前12個月每月5萬元」收入保障，新人不用擔心沒業績就沒收入；更配置「一對一師徒制」由專人指導，新手也能快速變高手！

塗振宏強調，永慶房屋投資重金，從零培育最專業的房仲經紀人，就是想提供平等的就業與競爭機會，讓青年重新掌握生活主導權，達成首年百萬年薪、三年買房等人生目標。據永慶統計，任職1年以上經紀人平均月薪近9萬！歡迎對房地產有興趣、有理想有目標的年輕人，把握機會掌握方向，加入永慶的行列。

文化大學大眾傳播學系助理教授李貞怡表示，產學合作是學生探索職涯發展的很好機會。(圖/永慶房屋提供)