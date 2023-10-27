知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）最近公布「2024年全球最佳旅遊勝地」（Best in Travel 2024）名單，其中蒙古被評選為最佳旅遊國家冠軍，第2名則由印度拿下。

《每日郵報》報導，「孤獨星球」指出，蒙古以遼闊的大地、滿足旅人對冒險和文化的追求而備受矚目；印度則被形容為全世界「最多采多姿」的國家。第3名是北非的摩洛哥。

印度北部大城齋浦爾（Jaipur）有「粉紅色城市」之稱，為世界文化遺產所在地。（圖／Shutterstock）

最佳旅遊城市方面，肯亞首都奈洛比（Nairobi）因「充滿活力的餐廳、小吃攤和咖啡店，定期推出的藝文展演」，以及「近在咫尺的野生國家公園」奪得第1；即將舉辦奧運的法國巴黎以不斷創新的都市空間，摘下第2；加拿大蒙特婁因其「充滿美食、新潮畫廊和奇特商店的特色街區」位居第3名。

今年「孤獨星球」為了紀念成立50週年，名單中也特別新增「最有價值」和「最佳永續發展」類別，前者第1至3名分別是美國中西部、波蘭和尼加拉瓜，後者前3名為西班牙、南美巴塔哥尼亞地區，以及格陵蘭。

全球十大最佳旅遊地區第1名為巴爾幹半島的第納里卡自行車路線（Western Balkans' Trans Dinarica Cycling Route），南澳洲的袋鼠島排名第2，義大利托斯卡尼則名列第3。