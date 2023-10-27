穆斯林信徒占多數的大馬政府26日曾公開警告，將對TikTok以及Meta採取必要行動，因為這兩個平台被指控說，會屏蔽支持巴勒斯坦的內容。Meta先回應，這指控毫無事實依據，也沒有故意不讓Facebook上的聲音發不出來。

TikTok除了駁斥馬來西亞以上的言論外，更指出大馬政府說法毫無根據。TikTok內發表的內容各地都適用一樣的規則，將努力於繼續執行自己的政策，以保護使用者權益。

路透社表示，Meta以及TikTok都將統治加薩走廊的巴勒斯坦哈瑪斯定調為危險組織，並禁止發布讚揚該組織的內容。10月7日，哈瑪斯成員襲擊以色列南部社區。以色列統計，包括兒童在內約1,400人不幸罹難，200多人在此奇襲中被當成人質，包括嬰兒在內。

自此衝突爆發後，Meta在10月中旬曾說，已刪除或標記了近80萬條希伯來語和阿拉伯語的不宜內容物。同樣，TikTok日前也表示，依規定行事刪了超過77.5萬支影片，以及1.4萬個live直播節目。