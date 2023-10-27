台南市警局除持續規劃活動地磅勤務外，並增加活動地磅出勤場次，統計今年1至9月份，合計出勤112次，取締大型車違規超載1,205件。（圖／警方提供）

台南市警方為杜絕大型車超載上路，易造成交通事故，也容易壓壞道路，為維護交通安全，兼顧維護道路品質，台南市警局除持續規劃活動地磅勤務外，並增加活動地磅出勤場次，統計今年1至9月份，合計出勤112次，取締大型車違規超載1,205件，以機動攔查策略，防制超載大型車違規及肇事。

南市警局提醒大型車駕駛裝載貨物不能超過核定總重量，在上路前，也應檢查行車紀錄器、視野輔助系統是否正常運作，如無法運作仍在道路行駛，處汽車所有人新臺幣九千元罰鍰。

台南市交大大隊長施衣峯於（26）日至活動地磅勤務現場實際了解狀況，對於大型車超載違規影響用路人安全甚鉅，本局將不定時、不定點以「活動地磅」執行稽查取締，執法無模糊空間，「大型車違規超載」切勿心存僥倖。

南市警局長廖宗山呼籲，道路所能乘載重量有其上限，大型車超載行駛，破壞路面導致危害，且發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，民眾行車時應保持安全距離以維護行車安全，南警也將持續努力，加強大型車行車秩序、降低交通事故及確保用路人安全，以守護全體市民生命安全。