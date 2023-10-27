網傳鄭文燦疑私會女子還在查 「他」搶背書：影片是剪接的

臉書粉專「Next逆襲」近日貼出疑似行政院長副院長鄭文燦與女子私會的影片，鄭文燦否認自己是影中人，並稱影片被剪接，25日委由律師提告，北檢簽分他字案調查中。陸委會主委邱太三今備詢時再度為其背書，直言影片「是剪接的」，既然鄭已經提告，就交由司法單位調查。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢，他表示，鄭文燦已經提告，也和她說明相關情況，鄭明確表明是剪接影片，時間已久，希望大家不要隨意影射。國民黨立委李德維回應，既然已經提告，那希望相關單位積極偵辦。

李德維也說，民進黨立委趙天麟的外遇對象是陸籍女子，背後是否有中共國安單位影子，若有，政府打算怎麼辦？陳建仁說，法務部昨已有回應，表示檢調單位等已進行調查，所以就讓司法盡速釐清所有真相，至於交往對象等內容，當然也在調查中。

李德維詢問，陸委會是否有關心鄭、趙兩案？邱太三隨即回應「現在還沒有辦法確定，因為那個（指影片）是剪接的，時間地點恐怕還需要再確認，這個是由調查局在做」，陳建仁也應和「對。」

邱太三強調，鄭文燦已經提告，所以就交由司法單位處理。

李德維也提及，執政黨重視國家安全，而且始終把賣台當作重要議題，但去年5月《國家安全法》修正草案就三讀，至今仍未公告施行，民進黨立委前幾天又提說要修《國家安全法》，擬定現役軍人或公務員涉入共諜要加重刑責2分之1，如此情況是「修法前很重要，修法後沒人要」。

李德維詢問，行政院怎麼改進？不要讓大家覺得雷聲大、雨點小，是不是針對國民黨、在野黨，國家安全就變得重要，針對執政黨就不重要了？陳建仁回應，沒有這回事，朝野都受到國家安全法規範。

邱太三則進一步說明，去年國安法修法，主要是針對涉及國家核心關鍵技術的相關人員進行管制，這部分相關單位正在進行。