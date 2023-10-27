台灣面臨少子化，茂盛醫院院長李茂盛27日指出，2019年有1萬67位試管寶寶，2020年爆發疫情大減16％僅8944人，衛福部及時推動擴大試管補助，助2021年嬰兒數成長9.3％回升9774人。（茂盛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台灣面臨少子化，茂盛醫院院長李茂盛27日指出，2020年疫情爆發致試管寶寶人數大減，所幸國健署及時推出「擴大試管補助方案」助成長，並認為試管嬰兒對提升新生兒人數有所貢獻，提醒進行試管的夫妻及早申請補助。不過，副院長陳忠義提醒，鼓勵35歲以下年輕夫妻盡早就醫部分成效不大，建議調整。

台灣出生人口已連續3年「生不如死」，去年新生兒僅13.8萬，今年上半年有6萬多位新生兒，預估全年可能僅12萬人。李茂盛說，2019年前，每年求助人工生殖的人數皆是向上成長，但2020年初新冠疫情爆發導致不孕夫妻不敢到醫院看診，人數較2019年大幅縮水13.5％，而活產嬰兒數，2019年有1萬67位試管寶寶，2020年大減16％僅8944人，衛福部於2020年及時推動「擴大試管補助方案」，讓2021年嬰兒數成長9.3％回升9774人。

由於過去國人愛生多胞胎，經試管補助案規範35歲（含）以下婦女植入1顆才能獲得補助，36歲至44歲（含）植入2顆為上限，選擇植入多顆胚胎者占比明顯減少，多數夫妻願意接受單胎生育。陳忠義指出，單顆胚胎植入、生產，能降低併發症、早產等風險，對新生兒的發育也較好，實乃對母嬰健康最為理想的作法。

不過，陳忠義表示，補助案設定35歲以下年輕夫妻申請補助次數比35歲以上多1倍，以鼓勵盡早就醫，臨床上成效不大，建議政府可再提高35歲以下者的補助金額、是落實6歲以下兒童國家養並廣建社會住宅，讓年輕夫妻安居、生養孩子。另外，同婚夫婦不適用人工生殖法，建議可修法讓想生的同婚夫婦執行。

舉例來說，37歲林小姐2年前到茂盛醫院治療時，搭到補助案實施，提出申請。經試管療程，順利於去年6月產下健康男寶，並拿到10萬元補助款。夫妻倆感動表示，求子10年的等待，一切都值得了，小孩是最珍貴的禮物。林小姐今年又拚二寶順利懷孕。李茂盛並認為「擴大試管補助方案」將更能看到更甜美的成果，並提醒還在努力的夫妻，盡早申請補助案。