多元支付成為趨勢，台中市政府近幾積極推動電子支付，甚至提出倍增計畫，市議員陳淑華、陳雅惠及張芬郁、陳俞融、謝家宜說，經發局指行動支付1年增加2000間店，但查看其名單，百貨、計程車都涵蓋在內，甚至1家百貨內有600多攤，不合理；陳雅惠則認為，應加強夜市攤商完成行動支付系統建置，大力推廣。

陳淑華表示，政府推動行動支付的主要補助對象為商圈街區店家、市場，市府指推廣有成效、1年約拓展2000間店家參與，但拿出新加入的店家資料查看，其中612間都位在同1家百貨內，另豐原1家百貨內有220間，以這種方式推算，等於是同1間百貨內的各個櫃位都計算為行動支付家數，且2間百貨就占了800多家，占了超過4成。

陳淑華說，計程車使用行動支付者占了525間，光是百貨及計程車的行動支付推廣，數字加總起來比例高達68％，反倒是真正應該推廣行動支付的商圈店家，在市府提出的增加店家數字中只有193家，若以計畫中提出的1間店可獲補助1000元，光是補助百貨業的金額就達80多萬，相當不合理。

陳雅惠則指出，去年台中市核准的夜市攤位出租數共1700個，其中使用行動支付者僅842攤，普及率不到5成；夜市或市場使用行動支付可在短時間內完成交易、降低接觸風險，經發局應儘速完成這些攤商的行動支付系統建置，帶來更多商機。

台中市經發局表示，市府2021年至2022年推動行動支付倍增計畫，完成2041家店首辦行動支付簽約、800家店簽約多元支付，且為達到廠愈多樣及普及化，推廣範圍包括百貨、商圈及傳統市場、計程車等。