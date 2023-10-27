自蘇聯時代以來，俄羅斯的火炮系統命名多採用花來命名，這一次同樣也是，152毫米輪型自走砲「錦葵」（2S43 Malva）俄羅斯國家技術集團（Rostec）稍早宣布完成全部測試，正在交付第一批系統至前線部隊。

據《俄新社》（RIA Novisti）27日報導，2S43「錦葵」152毫米自走砲採用BAZ-6010 8x8卡車底盤，採用相同於2S19 Msta-S相同的2A64榴彈砲，但是全車重量全足足少了4分之1，全車僅有30噸左右，同樣的2S19自走砲一次只能空運一輛，而錦葵1次空運就可以載運2輛，大幅增加運輸彈性。

選用卡車底盤的路速也大為提高，加滿燃料的情況下，可在公路上行駛1100公里，採全輪驅動和強大的柴油發動機，也可以很好的克服越野環境。

車上搭載了新型的火控系統，能夠提供發射數據計算，而且許多操作都是自動化的，唯砲手仍然需要下車作業，這點與法國凱薩自走炮系統相似，車輛本身也搭載了遙控武器站——即遙控機槍可以提供砲組人員基本的防禦能力。

今年4月時，俄羅斯官方軍媒報導，即將列裝先進的輪型自走砲，並準備投入烏克蘭，這些火炮系統當時正在完成必要的測試，其中包含了82毫米、120毫米輪型迫擊砲系統和152毫米輪型自走砲，錦葵就是其中之一。