蔡力行強調，除聯發科自身的技術實力之外，與晶圓廠夥伴緊密合作，提供最強的的支援。近期宣布首款採用台積電3奈米製程生產的天璣旗艦晶片已完成設計定案，並將於2024年下半年出貨。

聯發科產品組合持續拓展至汽車、運算和企業級ASIC等高階市場，持續執行既有策略，憑藉不斷提升的能力和堅強的研發執行力，為全球客戶創造策略價值，並為未來的成長鋪路。