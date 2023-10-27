桃園市中壢警分局落實推動「清源專案3.0」及「社區警政再出發」2大目標，深耕社區淨化選前治安，警方循線掌握情資，昨赴大溪區仁德六街查獲21歲的余嫌，並扣得改造槍枝、土製炸彈和毒品咖啡包，訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局偵查隊專案小組接獲線報，得知余姓犯嫌涉嫌持有毒品並意圖販賣且擁槍自重，經多次蒐證、探查地形，發現余嫌住處確實出入複雜，專案小組見時機成熟，昨持桃園地方法院核發的搜索票，派遣7名偵查佐及員警會同大溪分局在余嫌住處外埋伏。

警方趁余嫌在上午8時許隻身一人出門要上班之際，以優勢警力將其逮捕，讓他無從反抗，而警方住處搜索時，當場扣得1把改造槍枝、115包毒品咖啡包，咖啡包的包裝上還印著漫畫航海王內的角色「白鬍子」，還在床底下發現7顆插有引信，疑似爆裂物的球體，依法查扣，訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局長唐嘉仁表示，維護選前治安狀況穩定，是警方首要任務之一，打擊犯罪沒有假期，中壢分局將持續秉持「掃蕩黑幫、斬斷金流」精神，透過布建反毒通報網及社區通報網，針對毒品、詐欺、槍砲等案件情資積極查緝、斷根溯源，維護選前治安狀況穩定。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！