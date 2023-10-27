詹仁雄日前不滿製作的綜藝節目《原子少年》輸給胡瓜的《最強綜藝秀》沒拿下綜藝節目獎，在金鐘評審總召李景白臉書留言開砲，也提到當年他製作的《我猜我猜我猜猜猜》連入圍都沒有。吳宗憲今（27）日出席中視、三立《綜藝玩很大》記者會，曾是《我猜》主持人的他認同表示：「《我猜》確實是很經典的節目，沒拿過節目獎真的怪了，它是應該要拿的。」

接著話鋒一轉再度砲轟益智節目和實境節目同類目評比的爭議，「就像這次益智及實境節目獎，我們《綜藝玩很大》是實境，突然來個益智（指一字千金）得獎，難道我們是弱智嗎？」搭檔KID、坤達趕緊阻止他，吳宗憲說：「藝人是娛樂大眾的事情，有什麼不能講的？就是拿出來討論。」

被問及有關心劉家昌和甄珍與兒子章立衡的爭產新聞？他開玩笑說：「那個新聞我要蒐集起來，未來要發給鹿希派參考。」他說自己的財產50幾歲時都已經分配好，「都給清楚了。」兒子還是女兒多？「都不會太少，總之我就是孑然一身。」

吳宗憲先前砸4千萬把台南的「老唐牛肉麵」整棟樓買下來交給兒子鹿希派經營，牛肉麵也在女兒吳姍儒（Sandy）的無聊咖啡店販售，吳宗憲出透露台南店原本預計11月中要開幕，但應該會delay，「因為11／11要迎戰雙11購物節，到時人會在杭州不在台灣。」他透露已吃過鹿希派做的牛肉麵，誇兒子很認真，連麵條來源都會一一交代。