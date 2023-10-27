聯發科今年5月份股東會通過盈餘分配從年度配發改為半年度配發後，董事會今日通過首次的半年度現金股利新台幣24.6元，包括新台幣16.6元的常態現金股利及新台幣8元的特別現金股利。其中常態現金股利配發基礎為上半年度稅後盈餘每股新台幣20.71元，配息率為80%，股利發放日為2024年1月31日。

聯發科一代旗艦晶片天璣9300，領先業界實現運行70億個參數大型語言模型的能力，首款智慧型手機將在年底前上市。天璣9300進一步推升CPU和GPU性能，並配備為運行生成式AI的大型語言模型而優化的強大AI處理單元(APU)。

聯發科預計明年將生成式AI從旗艦晶片導入更多級別的晶片，AI處理單元(APU)的普及採用趨勢不僅可帶動手機的替換需求，亦可強化產品組合。雲端AI需求的增加將會帶動對邊緣AI的互補性需求，而聯發科技是現今極少數有能力將邊緣AI整合到單晶片，以廣泛支持各類主要裝置的邊緣AI公司之一。

聯發科技擁有邊緣AI所需的關鍵技術，例如低功耗運算及APU、無線及有線連結等，並持續投資先進製程，近期宣布首款採用台積電3奈米製程生產的天璣旗艦晶片已完成設計定案，這對聯發科技產品組合持續拓展至汽車、運算和企業級ASIC等高階市場的策略是一個重要的進展。