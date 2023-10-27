許多地方道路會在路邊設置紅、藍色的爆閃燈，讓駕駛從遠處以為前方有警察而放慢車速，但爆閃燈在距離較近時容易干擾駕駛視線，有網友在公共政策網路參與平台提案全國禁用爆閃燈，超過5000人附議，交通部也在今日做出回應，指爆閃燈確實有警示作用，但是否影響安全、該如何設置等，會再和警察及相關主管機關討論。

提案網友agyer指出，全國各縣市公部門已經將爆閃燈當作道路上的固定警示發光物使用，但是實際上紅藍爆閃燈或類似爆閃燈非屬以下各類法規、道路標準、工程規範內，更未經科學驗證，就遭到公部門或是私人濫設。

agyer說明，世界各國對於「紅藍爆閃燈、單色爆閃燈」閃爍燈光，通常用於緊急車輛、車輛警示用途上，且被國外當地法律、各類科學標準嚴加規範，而非像台灣隨意能裝設「道路」上。這些爆閃燈，從科學角度來看，無論演色性、亮度、裝設角度都未經科學驗證就被裝設到道路上，嚴重造成交通危險。

agyer強調，取消爆閃燈能夠避免閃瞎用路人視力、避免誘發癲癇或急性光過敏症發作，並改正謬誤文化、消除積非成是形成。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，爆閃燈以往都是警察機關用於易肇事路段提醒駕駛人，確實有警示作用，但各地方設置爆閃燈的方式不是很統一。

林福山說，交通部已有請運輸研究所做初步分析，爆閃燈有警示效果，但燈光亮度、設置高度等，可以再做檢討，例如設置過低是否讓駕駛感到刺眼等。針對爆閃燈設置的必要性、需要性，交通部會總整後，請各主管機關來開會，若證實爆閃燈有效果，再一起把設置準則訂出來。