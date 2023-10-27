屏東縣登革熱疫情截至26日累計已達158例本土確診病例，分布於屏東市102例，萬丹鄉21例，東港鎮8例，恆春鎮6例，內埔鄉及潮州鎮各3例，九如鄉、長治鄉、麟洛鄉及竹田鄉各2例，佳冬鄉、新園鄉、來義鄉、春日鄉、鹽埔鄉、林邊鄉及萬巒鄉各1例。

其中屏東市病例數快速增加，確診病例集中於華山里22例、豐年里17例及瑞光里12例最多，恆春鎮及東港鎮亦有社區群聚發生。

屏縣府衛生局表示，屏東縣目前出現2例重症個案，分別為65歲及71歲男性，居住在屏東市華山里，皆有多重慢性病，感染登革熱後出現生命徵象不穩定情形，收治於加護病房觀察治療，在醫護人員治療照護下已平安出院。

此外，目前屏東市同時出現第一及第二型登革熱病毒，重複感染不同型別可能增加登革熱重症風險，尤其是曾經確診登革熱、年長者及具有慢性病史者皆為登革熱重症的高風險族群，衛生局提醒民眾如出現發燒、頭痛、關節痛等疑似症狀，切勿自行服藥應盡速就醫。

屏縣衛生局說，依據中央氣象署預測，今年冬季氣溫有可能偏暖，且常有午後陣雨，為防止病媒蚊孳長，呼籲民眾務必落實孳清再孳清，徹底「巡、倒、清、刷」，平時容器加蓋或減量，雨後務必巡視家戶內外環境。