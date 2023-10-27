高雄市1名加拿大籍的44歲唐姓男駕駛，開車行經博愛一路時沿路疾駛且未繫上安全帶，警方巡邏時發現，立即將他攔查，唐男一下車身上就散發著濃濃酒氣。經酒測，酒測值0.51毫克，當場遭逮捕送辦。

警方表示，24日凌晨2時30分許，龍華派出所巡邏員警行經博愛一路時，發現一部自小客車沿路疾駛且未繫上安全帶，遂要求駕駛路邊停車受檢。一查發現該名加拿大籍的唐姓駕駛（男、44歲）身上散發著濃厚酒氣。唐男在員警盤查時向警方告知，在前陣子才協助警方逮獲酒駕犯，沒想到兩週後自己就因酒駕遭警攔查。最後經實施酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.51毫克，當場遭逮捕送辦。

據了解，唐姓男子當天晚上與友人一同在左營區的酒吧飲酒，期間飲用了1杯威士忌，自認喝的不多，沒有酒醉，貪圖一時方便就直接駕車上路。未料返家途中遭員警攔查，唐男在面對員警的盤問時，表示「喝一杯(而已)，OK嗎？」，遭員警立即指正「有喝酒就不要開車了！」。而執行酒測期間為保障權益，由外事警察在場向唐男解釋相關法規及後續流程。隨後經實施酒測果真超過法定標準值，顯已涉犯公共危險罪嫌，全案警詢後依法移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，酒駕新罰則已於6月30日上路，只要駕駛酒駕，不管是否為車主，酒駕的車輛牌照一律吊扣2年。另若涉及公共危險罪，可處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金。為保障民眾交通安全，警方將持續加強取締酒駕等重點違規，民眾如有飲酒應搭乘計程車、大眾運輸交通工具、指定駕駛或請親友接送，避免發生憾事、後悔莫及。

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