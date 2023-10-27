今年配合「2023台灣設計展」，打造時間最長、範圍最大、活動最多的「府中奇幻城」，包含奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼6大特色活動。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

2023「府中搞什麼鬼」奇幻派對將於28、29日登場，今年配合「2023台灣設計展」，新北市經發局擴大辦理府中萬聖節經典盛事，整合市府局處及府中商圈跨單位資源，除了吸睛的變裝踩街遊行、DIY體驗活動、搞怪市集、藝人表演，還有小朋友專屬的奇幻樂園討糖大冒險。

經發局長何怡明表示，今年配合「2023台灣設計展」，打造時間最長、範圍最大、活動最多的「府中奇幻城」，包含奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼6大特色活動。

經發局補充，府中商圈為板橋火車站的舊址，今年結合過去枋橋驛車站意象以及府中知名景點，在府中廣場以5個20呎貨櫃屋打造園邸精靈屋、文字異想屋、府中奇廟世界、枋橋夜食界4款戶外奇幻攝影棚以及府中奇幻城入口意象，經過的民眾紛紛駐足拍照留念。

搞怪市集總共集結了美食、DIY體驗、百貨文創等50個特色攤商，包含胖卡餐車「KK手工窯烤披薩」、「原木屋滷味坊」妖怪包裝造型滷味拼盤、「SorridereIrene微笑瑞」萬聖節限定款蛋糕、「貪婪貓調飲室」推出巫婆湯、殭屍走跳增添微醺氣氛。除此之外，還有各式萬聖節應景飾品。在市集消費滿300元還可憑券享雙重好禮，除了可兌換好禮也有機會獲得最高5000點新北幣兌換序號。

為了營造濃厚的萬聖節氛圍，邀請府中商圈優惠店家共同參與店面佈置比賽，10月29日前可透過網路票選出最具特色店家，前三名店家頒發獎金3000元（投票網址：https://reurl.cc/V40Lp6）；串連超過120家的府中特約店家推出限定優惠（活動詳情請參考https://reurl.cc/p5vM0Q）。10月29日前每周末加碼推出專屬優惠，登入「NewTaiPAY」APP，完成問答即可獲得100點新北行動支付優惠券，還有2天將各推出500份，適用於府中商圈特約店家及攤商市集。